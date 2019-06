Fynsk robotfirma til VM i vækst i Monaco: Vi er her for at vinde

Thomas Visti, t.v., og Niels Jul Jacobsen er ikke i Monaco for sjov og har forberedt sig godt forud for præsentationen af deres virksomhed, MIR, i dag. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Mobile Industrial Robots (MIR) er til stor eksamen i Monaco, hvor det fynske robotfirma har chancen for at vinde en fornem international pris, EY World Entrepreneur of the Year, i konkurrence med virksomheder fra 46 andre lande.

- Jeg sagde til Niels, at vi skal arbejde lidt mere med virksomheden, hvis vi skal have en af de dernede. Thomas Visti peger ud fra den solbeskinnede terrasse på Hotel Hermitage ned mod Monacos lystbådehavn og de store yachter, som selv på afstand ser gigantiske ud. Den administrerende direktør i den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots (MIR) griner bredt under solbrillerne, mens stifteren af firmaet slår ud med armene. - Der skal vel flere til at bemande den båd, end vi er i firmaet nu, siger Niels Jul Jacobsen. For få uger siden ræsede Kevin Magnussen og de øvrige Formel 1-kørere rundt i gaderne få meter herfra, men torsdag er det de to fynske robotfolk som på rekordtid - blot to minutter - skal sælge historien om en af den fynske robotklynges mest succesfulde virksomheder foran et internationalt dommerpanel på fem succesfulde erhvervsfolk.

Mobile Industrial Robots (MIR) Stiftet i Odense i 2014 af Niels Jul Jacobsen, der både har en fortid som underviser på SDU og ikke mindst hos Lindøværftet, hvor han fra 1989 var med til at starte det robot-pioneer-arbejde, som den nuværende robotklynge er født ud af.Jacobsen står bag MIR-robotten, som autonomt og selvkørende kan klare logistikopgaver på et lager eller en produktion, hvor varer og emner skal transporteres rundt. Den første version af robotten hedder MIR100, men siden er MIR200, MIR500 og senest MIR1000 okommet til.



Mobile Industrial Robots har oplevet markant vækst fra en omsætning på fem millioner kroner for fire år siden til 200 millioner kroner sidste år, samtidigt med at antallet af medarbejdere vokser konstant - i sidste uge kom 10 nye til, så man i dag beskæftiger 190 ansatte fra USA, Asien og Odense.

Thomas Visti, t.v., peger en af de dyre lystyachter i Monacos fashionable lystbådehavn ud fra terrassen på Hotel Hermitage. Men han og Niels Jul Jacobsen er enige om, at der skal sælges mange flere robotter, før de får råd til at have en båd liggende dernede. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Det handler mere om os Gør Niels Jul Jacobsen og Thomas Visti det rigtig godt og svarer perfekt for sig i de efterfølgende 18 minutters spørgetid, så kan den fynske robotvirksomhed lørdag aften kalde sig verdens mest innovative vækstvirksomhed og vinder af EY-koncernens World Entrepreneur of the Year-pris. I konkurrence med virksomheder fra 46 andre lande. Først skal duoen dog lige overbevise de fem dommerne om, at prisen for første gang skal gå til en blot fem år gammel robotvirksomhed - og for første gang bør sendes til Danmark og Odense. Men direktør Thomas Visti er ikke i tvivl om, at det kan lykkes. - Vi er selvfølgelig hernede for at vinde, det er helt klart vores ambition, og jeg tror på, at det er realistisk, siger Thomas Visti.

Thomas Visti, t.v., og Niels Jul Jacobsen brugte en stor del af onsdagen til at forberede sig på mødet med de strenge dommere torsdag, hvor de skal præsentere alle fortræfffelighederne ved MIR og robotklyngen i Odense. Foto: Jakob Haugaard Christiansen

Omsætning steget 4000 procent Mobile Industrial Robots blev stiftet i 2013 af robotingeniør og underviser Niels Jul Jacobsen, men i 2014 fik den tidligere Universal Robots-direktør Thomas Visti med, da han investerede og satte sig i direktørstolen hos Jacobsens dengang meget lille hold. Siden er det gået stærkt - virksomheden omsatte i 2014 for fem millioner kroner - i 2018 var omsætningen øget med 4000 procent til 200 millioner kroner, og det lille hold af fem ansatte er i dag vokset til 190 ansatte fra hovedsædet i Odense til kontorer og salgsafdelinger i USA, Asien til Europa. - Men det er faktisk 10 år siden i år, at jeg havde de første tanker om at etablere MIR, siger Niels Jul Jacobsen, som nu et årti senere sidder som mulig vinder af den prestigefyldte internationale pris. - Det er ikke bare vildt, det er mærkeligt, men det er altså også bare megafedt, siger han.

Jakob Haugaard Christiansen rapporterer fra Monaco, hvordan det går det fynske robotfirma, MIR, i vækstkonkurrencen EY World Entrerpeneur of the Year.

De kender MIR Det er dog ikke væksthistorien eller de mange tal, Visti og Jacobsen skal præsentere i løbet af de to minutter, og det er helt sikkert heller ikke der, dommerne vil stikke deres spørgsmål ind. - De kender jo allerede vores tal og virksomhed særdeles godt. De har fået masser af papirer fra os, så vi skal ikke tale kroner og ører, siger Thomas Visti. De to er vant til at præsentere og sælge virksomheden og de fire mobile MIR-robotter, softwaren og hele konceptet til forretningsfolk og direktører i nogle af verdens største virksomheder. Den salgstale skal de dog pakke sammen torsdag, fortæller de på terrassen, hvor andre af konkurrencens deltagere også har taget plads. - Vi har pitchen på plads. De første to minutter tager vi et minut hver, hvor Niels fortæller historien om Lindøværftet og de første robotter her, og så tager jeg over fortæller om starten med MIR, siger Thomas Visti.

Skal være selvfede Visti og Jul diskuterer indbyrdes nogle af de råd, de lige har fået, efter at de har været til en form for prøveeksamen med tre tidligere deltagere og vindere i konkurrencen. - Det blev gjort endnu mere klart, at de er interesseret i vores entreprenøregenskaber, men også hvilket aftryk vi gerne vil efterlade - og hvad vi gør for at hjælpe andre og påvirke andre virksomheder i klyngen, det fylder rigtig meget, siger Niels Jul Jacobsen. - Vi skal fortælle om den udvikling, vi har været med til at skabe i klyngen af robotvirksomheder i Odense, hvordan vi påvirker regionens økonomi, hvordan folkeskoleelever i dag lærer om robotter i skolen og hvordan man ikke længere siger, at der "går nok Odense i den" hjemme på Fyn. Det handler i høj grad også om de bløde værdier og den påvirkning, vi har haft, siger Thomas Visti. - Vi skal helt klart ikke sige, at vi gerne vil gøre det, men at vi har gjort det. Vi skal helt klart være mere selvfede, end vi normalt ville være, siger han.

MIR og UR Netop Mobile Industrial Robots og før dem Universal Robots har været afgørende for udviklingen af den fynske klynge, som i 2017 skabte en omsætning på 5,7 milliarder kroner. Spørgsmålene vil komme til at gå personligt på Visti og Jacobsens egne roller i den udvikling, som robotklyngen har haft. - Vi skal ikke snakke om MIR, for de kender godt tallene og udviklingen, men om mig og Niels, det står helt klart. Vi har også en god historie både Niels og mig og et spændende produkt, som også fylder en lille smule i at skabe et marked, der ikke eksisterede, da vi startede. Og så har vi den lange historie helt tilbage fra Lindø og med robotter, og jeg har været med i både UR, MIR og til dels også Onrobot, siger han. Niels Jacobsen var med da, Lindøværftet reelt set startede med robotter og automation, selv om værftet efterfølgende lukkede. Det er netop den fortælling, dommerne også skal høre. Om den transformation, som Jul og Visti har været med til at skabe i Odense og på Fyn efter lukningen af en gammel industri, som på falderebet var med til at starte det, som i dag er robotklyngen. - Det er 30 år siden, at jeg begyndte på Lindø i år, og nu sidder jeg her, siger han og kigger rundt på det fashionable hotel med udsigt over Middelhavet.

Følger med hjemmefra Thomas Visti og Niels Jul Jacobsen ankom allerede tirsdag for at forberede sig bedst muligt i dysten med de øvrige 46 virksomheder i den globale landskamp på vækst og innovation. Resten af ledelsen ankommer, mens vi sidder på terrassen. De øvrige medarbejdere må følge med fra kontoret i Odense og de mange andre lokationer, hvor MIR i dag er til stede. Men hjemme bliver konkurrencen fulgt tæt, siger Visti. - Vores ansatte derhjemme er utroligt stolte af, at vi skal repræsentere Danmark i rødt og hvidt hernede i verdens største erhvervskonkurrence, og det er vi da også selv, det er ret vildt, siger Thomas Visti. Om det så bliver til en sejr, vil han ikke love, for der er mange andre gode kandidater med hver deres lignende gode historier, men alligevel tror Visti på den første danske - og skandinaviske - sejr nogensinde. - Vi har en god historie, og selv om vi er mindre end mange af de andre, som også har deres historier, så skiller vi os ud, fordi vi er en robotvirksomhed og danskere - begge kategorier, som aldrig har vundet, siger han. Men om der bliver råd til en af bådene nede i havnen er nok mindre sandsynligt. - Den derude koster vist 400 millioner dollars, så vi skal sælge mange flere robotter, siger direktøren.