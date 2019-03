Fynsk robot stormer frem: MIR ni-dobler resultatet i nyt regnskab

De amerikanske ejere hos Teradyne må klappe voldsomt i hænderne på østkysten, efter at den fynske robotvirksomhed Mobile Industrial Robots i sit første regnskabsår under amerikansk ejerskab har øget forretningen markant og tjent ni gange så mange penge efter skat som året før.

Da amerikanske Teradyne for lidt over et år siden lagde 1,7 milliarder kroner i en handel for fynske Mobile Industrial Robots, var det med en forventning om, at MIR kan blive en lige så god forretning for Boston-koncernen som den anden fynske robotvirksomhed Universal Robots, som amerikanerne købte i 2015.

Nu er det første regnskab netop offentliggjort fra Odense-virksomheden, og det kan næppe skuffe ejerne på den amerikanske østkyst, for Mobile Industrial Robots sprøjter sine MIR-robotter ud i en grad, så bundlinjen er ni-doblet i forhold til 2017-regnskabet.

Adm. direktør Thomas Visti og resten af holdet i hovedkontoret i Tietgenbyen i Odense har netop afleveret regnskabet for det første år under Teradyne, og tallene viser, at den mobile fynske robot har øget salget markant.

Mens bruttofortjenesten er øget fra 31 millioner kroner til 119 millioner kroner, så er resultatet før skat steget fra 5 millioner kroner til 35,5 millioner kroner og efter skat er resultatet i MIR løftet ni gange fra fire millioner kroner til lige knap 34 millioner kroner.

Antallet af ansatte er også øget markant i perioden, hvor 100 nye ansatte kom til, efter at Teradyne overtog virksomheden. I dag tæller den flere end 130 ansatte på verdensplan. Den fynske robotvirksomhed producerer i dag lige så mange MIR-robotter om ugen, som man gjorde på et helt år for blot fem år siden.

Samtidigt har man udvidet med flere nye salgskontorer og afdelinger rundt omkring i verden, ligesom produktionen og hovedkontoret i Odense er udvidet markant i Tietgenbyen.

(opdateres)