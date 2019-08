Fynsk robot løfter toiletsædet

Hver gang den danske producent af toiletsæder Pressalit skal pakke et af sine toiletsæder, følger der en pose med beslag og hængsler med. Hidtil har en medarbejder hos virksomheden haft til opgave at tage posen og pakke den med et sæde i en kasse.

Fremover bliver opgaven lagt i hånden på robotter, efter at den fynske automatiseringsvirksomhed Egatec har leveret et anlæg med to robotter og tilhørende bin-picking-systemer til Pressalit.

Med binpicking kan robotten tage en enkelt pose fra et transportbånd og placere den i kassen med toiletsædet, hvilket flytter en ansat væk fra en kedelig og nedslidende funktion, lyder det fra Frits Lauridsen, produktionsteknisk leder hos Pressalit. Han er begejstret for den fynske løsning, som fungerer med Pressalits meget varierede udvalg af sæder.

- Vi har mange varianter og ofte små produktionsserier, så derfor har det været vigtig med en løsning, som kunne plukke direkte fra de kasser, som udgør vores lagersystem. Vores ønske var, at der ved modelskifte, kun er få emner i et fødesystem. Her er bin-picking en god løsning, siger han.

Hos Egatec i Odense understreger softwareingeniør Lasse Johansen, at det har været en kompliceret opgave, hvor visiondelen har været afgørende, da robotten skal gribe posen fra bånden først og dernæst skal det placeres korrekt i kassen med sædet.

- Robotten skal tage højde for hvor og hvordan posen er placeret på transportbåndet for efterfølgende at tage den op i den rette vinkel og placere i kassen med toiletsædet. Her er det meget vigtigt, at placeringen sker præcist i midten af sædet, da der ellers ville kunne opstå skader på emnet og samtidig ville kassen ikke kunne lukkes.