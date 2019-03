Scape Technologies, der gik på børsen i efteråret, fik underskud i 2018, selv om omsætningen var stigende. Og det er helt efter planen. 2019 ventes også at give underskud, men i 2020 regner ledelsen med lille plus.

Scape Technologies hentede 35 millioner kroner fra eksterne investorer, da robotvirksomheden blev børsnoteret i efteråret. Og en del af de penge er allerede brændt af, for 2018-regnskabet, der netop er offentliggjort, viser et underskud på 13,4 millioner kroner. Det er dog lidt mindre end det budgetterede underskud på 14-15 millioner kroner.

- Det er en forbedring i forhold til det forventede niveau, som blev meldt ud i forbindelse med børsnoteringen, lyder det fra selskabets ledelse i regnskabsmeddelelsen.

Også i 2019 forventes røde tal, men i 2020 skulle udviklingen være vendt til et mindre plus, hvis det går efter planen. Og i 2021 forventer ledelsen, at selskabet opnår "et betydeligt positivt driftsresultat", fremgår det af regnskabet.

Scapes omsætning steg til 7,2 millioner kroner i 2018, det forventede interval var på 6,5 til 7,5 millioner kroner.

Pengene fra børsnoteringen skal bruges til at sikre vækst i de kommende år, der er allerede ansat nye medarbejdere, og det er planen at øge antallet af ansatte fra de nuværende 24 til 32 - altså med en tredjedel - i løbet af 2019.

Scape har udviklet udstyr, der kan tage mindre komponenter op fra store kasser og sætte dem ind i produktionslinjen på rette sted. Flere store bilfabrikker er allerede kunder, og i februar fik Scape også en betydelig ordre fra en af verdens største producenter af hængsler og systemer til køkken- og hårde hvidevarebranchen.

- Med ordren fik vi en god start med vores nye satsning på denne industri som supplement til vores hidtidige succes i bilindustrien, siger adm. direktør Søren Bøving Andersen.

Scape blev børsnoteret i november til en introkurs på 8,68 for en aktie. Den første tid faldt kursen til under den værdi, men så kom der fart på, og en overgang var Scapes introkurs næsten tredoblet. Den seneste tid har kursen svinget omkring 20, hvilket stadig er godt og vel en fordobling. Aktiemarkedet reagerede på 2018-regnskabet med kursfald, men intet dramatisk. Kursen lå sidst på formiddagen på omkring 20.