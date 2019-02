Fynsk milliardhåb: Umbraco får internationalt skulderklap

Europæisk it-organisation hædrer fynske Umbraco, som laver de digitale byggesten til over en halv million hjemmesider på verdensplan - firmaet har potentialet til at blive et milliardfirma, en såkaldt unicorn, lyder det i begrundelsen for pris til den fynske it-virksomhed.

En unicorn er i den sammenhæng en virksomhed som er værdisat til mindst en milliard kroner, og selv om der er et stykke vej til det mål for Umbraco , så er it-virksomheden fra Odense altså potentialet, mener organisationen med 40 europæiske it-brancheforeninger bag sig. Umbraco havde sidste år en omsætning på lidt over 36 millioner kroner, men firmaets gratis software er omdrejningspunkt for udviklere og webbureauer over hele verden, som omsætter for mere end en milliard dollars om året.

Virksomheden fra Trigefirkanten i Odense står ikke blot bag verdens hurtigstvoksende cms-kode til at bygge hjemmesider med over en halv million installationer og et globalt fællesskab på 220.000 brugere, de har også potentialet til at blive en dansk it-koncern i milliardklassen.

Den fynsk software-virksomhed Umbraco har leveret koden til mere end en halv mio. websites og hjemmesider over hele kloden fra basen i Thrigefirkanten i Odense. Torsdag var stifter Niels Hartvig, i Bruxelles for at modtage en såkaldt Future Unicorn Award som en virksomhed, der har potentiale til at nå en værdiansættelse på en milliard kroner. Arkivfoto

Chief Unicorn

I Odense-virksomheden er man begejstrede for prisen, som er en understregning af den udvikling, Umbraco har været igennem og gerne skulle fortsætte, lyder det fra stifter Niels Hartvig.

- Vi har bevist, at vejen til succes godt kan være bæredygtige virksomheder, der bruger digitale platforme og open source til at lave ægte deleøkonomi, hvor alle vinder, fremfor Silicon Valley modellen, hvor det handler om at rejse kapital nok til at blive størst og så forsøge at blive bæredygtig, hvis man når tronen - ofte gennem noget nær et monopol der sjældent gør noget godt for det underliggende økosystem, siger stifteren.

I open-source-virksomheden arbejder man helst ikke med traditionelle firma-titler som administrerende direktør, så den har Hartvig skrottet til fordel for netop titel af Chief Unicorn.

Nu har hans virksomhed så også en "Future Unicorn Award" til skabet i hovedkvarteret i Thrigefirkanten, hvor hovedkvarteret også vil have adresse fremover. Der er ingen intentioner om at flytte til Silicon Valley eksempelvis.

- Mange danske virksomheder vælger tidligt at flytte til USA i jagten på kapital, men for os har det ikke på noget tidspunkt været relevant. Vores model viser klart, at du ikke altid behøver at kopiere Silicon Valley modellen for at blive en global, teknologisk markedsleder, men i stedet kan bruge de stærke open source traditioner for samarbejde og sund vækst, siger Niels Hartvig, som torsdag er i Bruxelles, hvor han får overrakt prisen af EU-kommissæren for Digital Economy and Society Mariya Gabriel.