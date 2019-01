Fynsk medie investerer i fremtiden: Køber sig ind i amerikansk startup

Det har været medvirkende til, at Hearkens værktøjer i dag bliver benyttet af over 140 mediehuse i USA og Europa. Men fremover vil Hearkens videre udbredelse ske i et tæt partnerskab med vækstselskabet FST Growth, der hører under Den Fynske Bladfond.

Fyens Stiftstidende er ligesom mange andre traditionelle medier presset på printavisen og dermed også en stor del af den forretning, som det 273 mediehus bygger på. Det skal de 50 millioner kroner og investeringsselskabet være med til at ændre på. Investeringen i den meget unge virksomhed Hearken er et godt billede på, hvordan det traditionsrige mediehus afsøger markedet efter nye forretningsområder.

FST Growth blev etableret sidste år af Fyens Stiftstidende A/S og Den Fynske Bladfond som er et investerings- og vækstselskab med en økonomisk ramme på op til 50 millioner kroner, som skal investeres i teknologier, services og forretningsområder, der er med til at tegne fremtidens medievirksomheder - både nationalt og internationalt.

Hearken Chicago-baserede Hearken blev stiftet i 2015 af den tidligere journalist Jennifer Brandel. Hearken er med deres "public powered journalism" metode og web-platform pionerer indenfor involverende journalistik, hvor journalister i en struktureret proces involverer deres læsere i den redaktionelle proces, f.eks. i forbindelse med at udvikle og kvalificere historier. Artikler baseret på Hearkens platform har vundet adskillige priser bl.a. den meget anerkendte amerikanske Edward R. Murrow pris. Derudover viser Hearkens erfaringer, at den strukturerede involvering af brugere sikrer markant bedre læsertal og forbedrer konverteringen til betalende abonnenter med op til faktor fem. Hearken samarbejder i dag med over 140 mediehuse i USA og Europa - blandt andre The Chicago Tribune, The Seattle Times og The Dallas Morning News.

Begejstring i Odense og USA

Selskabet har investeret et større millionbeløb i Hearken, så fynboerne og amerikaneren fremover vil indgå som ligeværdige partnere i et nyoprettet dansk selskab, der skal accelerere udbredelsen af Hearkens løsninger på det europæiske marked. Og ifølge direktør i FST Growth, Morten Andersen, der samtidig tiltræder bestyrelsen i det amerikanske selskab, er det et perfekt match.

- Hearken har allerede nu fremvist signifikante resultater med den strukturerede involvering af læsere og lyttere i den journalistiske proces. Både når det gælder oplevelsen af kvalitetsjournalistik, tiltrækningen af nye læsere og konverteringen til betalende abonnenter. Det er strategiske problemstillinger de fleste mediehuse kæmper med, og jeg ser derfor rigtig store perspektiver i vores investering, siger Morten Andersen. Aftalen vækker også begejstring hos Hearken-stifter Jennifer Brandel.

- Vi har haft samtaler med rigtig mange interesserede selskaber, der gerne ville være partnere. Men her skilte FST Growth sig ud ved at være exceptionelt grundige i deres research, ligesom de har udvist en virkelig god forståelse af, at de mulige løsninger på mediernes udfordringer er drevet af systemiske og adfærdsbetonede ændringer. Jeg er slet ikke i tvivl om, at FST Growth er det helt rigtige selskab til at accelerere Hearkens europæiske aktiviteter, siger Jennifer Brandel.

Udover det nye partnerskab med Hearken, har FST Growth også købt sig ind i det danske startup Indieframe, der er en dansk, digital og global medieplatform med over 60.000 brugere på verdensplan, og tidligere i januar blev det annonceret, at vækstselskabet overtog størstedelen af jobportalen JobDanmark fra Jysk Fynske Medier. Og det er helt i tråd med FST Growths formål, at de tre investeringer adresserer udfordringer indenfor hver deres område i mediebranchen.