Fynsk mægler overtager erhvervskæden hos Home

Han har stået bag en af de største ejendomshandler på Fyn med salget af Nørrehus i Odense, som især er fyldt op af uddannelsesinstitutionen Tietgen, for 200 millioner kroner i en handel med en svensk køber.

Nu er ejeren af Home Erhverv Fyn, Henrik Bendix Poulsen-Svane, så part i en stor handel, hvor hans egen mæglerbutik i Odense og Home Erhverv Jylland Syd i Kolding, som han også driver, blandt andet indgår. Poulsen-Svane, der har haft ansvaret i Odense-kontoret siden 2015, har sammen med en anden Home-franchise-tager, Mikkel Søby, der har København, Helsingør og Hillerød, købt hele mæglerkæden af Home A/S.

Ligesom andre aktører på boligmarkedet for ejendomsvirksomheder - herunder Nybolig - har Home A/S besluttet at sælge sine erhvervsmægler-forretning fra for i stedet at koncentrere sig om det private boligmarked, så valget stod mellem at købe butikken selv eller få en ny ukendt ejer ind, lyder det fra 41-årige Henrik Svane.

- Vi havde valget mellem at vente på, at de måske solgte til tredjemand eller selv købe og være med til at bestemme retning og tage styringen, så det valgte vi, siger Henrik Svane til Fyens Stiftstidende.

Hos Danske Bank er man tilfreds med salget til Svane og Søby. Samtidigt glæder man sig over, at man nu kan fokusere på det private boligmarked i sine 167 mæglerforretninger, oplyser adm. direktør i Home A/S, Uffe Dreyer.

- Vi er glade for, at vi har indgået en aftale med Mikkel Søby og Henrik Svane. De er velkendte, dygtige, og de har kompetencerne til at udvikle en erhvervskæde yderligere, udtaler Uffe Drejer.