Fynsk luksuskro klarer sig bedre og lægger sekscifret overskud i kassen

Resultatet efter skat blev også markant forbedret - fra et underskud på 128.586 i 2017 til et overskud på 604.181 kroner i 2018, som foreslås overført til egenkapitalen.

Falsled Kro A/S har netop offentliggjort regnskabet for 2018, og det viser, at bruttofortjenesten er vokset fra knap 13,3 millioner kroner i 2017 til 15.495.216 kroner sidste år.

Falsled: For godt en måned siden var forventningerne fra ikke mindst madanmeldere og andre restauratører atter skruet op: Nu ville Falsled Kro omsider få en stjerne i Michelin-guiden. Sådan gik det som bekendt ikke , men kroen formår også at tjene penge uden en stjerne i dækfirmaets guide.

Kasper Tind Hasse trådte til som ny køkkenchef efter Per Hallundbæk, som søgte nye udfordringer på det genstartede Franck A (der måtte lukke igen i 2018), og ejerne begyndte på en fornyelse af kroen, som skal sikre, at den fortsat fremstår "skarp", som det hedder i bestyrelsens beretning i årsrapporten.

Fokus på vinen

Også kroens vinkort kom under kærlig behandling i 2018. Udvalget af flasker er gjort bredere og dybere, og der er udvidet med et "Sisseck-kort" med alle vinene fra den danske vinmager i Spanien Peter Sisseck, hvis familiefirma er med i kroens ejerkreds.

Med et ønske om at gæsterne skal have lettere ved at drikke god vin, der kan matche køkkenets niveau, er "prisfilosofien" desuden blevet ændret, og de gode vine er blevet billigere, oplyser bestyrelsen.

Arbejdet med at gøre kroen skarpere fortsætter, og bestyrelsen har en positiv forventning til 2019. Der vil blive investeret et beløb i "nogenlunde samme størrelsesorden" som i 2018, og pengene skal blandt andet bruges på en ny vinkælder med plads til flere spisende gæster.