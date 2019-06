For seks måneder siden opkøbte den fynske kloakservice-virksomhed FKS Slamson en konkurrerende virksomhed i det jyske. Nu udvider virksomheden endnu engang med købet af yderligere to jyske konkurrenter.

En af Danmarks ældste og største virksomheder inden for kloakservice, fynske FKS Slamson A/S (FKS står for Fynsk Kloak service), udvider virksomheden med opkøbet af yderligere to konkurrenter i Jylland. De seneste år har virksomheden opkøbt flere konkurrenter inden for kloakservice, senest lige før udgangen af 2018 hvor den købte Bøgballe TV-inspektion i Hedensted. Nu udvider FKS Slamson så endnu engang med købet af Bøgballe Kloakservice i Løsning og Gudenåens Kloakservice i Tørring ved Hedensted. Købene sker som led i virksomhedens vækstambition i Øst- og Midtjylland. Ifølge Michael Nielsen, der er administrerende direktør i FKS Slamson, kan Bøgballe Kloakservice og Gudenåens Kloakservice fremover byde ind på flere store opgaver, fordi de får mulighed for at trække på mandskab, maskiner og kompetencer. Alle medarbejdere fortsætter med over i den nye afdeling i Løsning, hvor Poul Jensen, indehaver af Gudenåens Kloakservice bliver daglig leder. Alle aktiviteter lægges desuden sammen med Bøgballe TV-Inspektion, som FKS Slamson overtog for nylig.

FKS Slamson Michael Nielsen har siden 2017 været administrerende direktør i virksomheden.Bestyrelsen består af Vagn Orry Knudsen (formand), Dennis Aaen Knudsen, Per Holm, Mikael Aaen Kajberg Knudsen og Kaj Traphage Andersen.



Virksomheden er ejet af Vagn Orry Knudsen, hans kone Jette Aaen Knudsen og deres to sønner Mikael Aaen Kajbjerg Knudsen og Dennis Aaen Knudsen.



Regnskabstal 2018 (2017 i parentes):



Bruttofortjeneste: 129.135.851 kr. (126.163.809)



Resultat før skat 9.001.701 kr. (11.213.999)



Egenkapital: 56.213.118 kr. (57.917.886)



Ansatte: 148 (134)

Overtager HCS kunder Det er transportvirksomheden HCS A/S Transport og Spedition, der blandt andet leverer affaldshåndtering og miljøydelser, der siden 2012 har ejet Bøgballe Kloakservice. HCS tilbyder nemlig også deres kunder slamsugning, og med købet af Bøgballe Kloakservice overtager FKS Slamson nu den opgave. - Vi har indgået en aftale om, at vi nu står for slamsugningen fremadrettet hos de HCS kunder, de får udført slamsugning. Aftalen omfatter HCS kunder i både Jylland og på Fyn. Partnerskabet med HCS er selvfølgelig også med til at gøre købet af Bøgballe Kloakservice ekstra interessant for os, fordi det giver et godt fundament at starte ud på, udtaler administrerende direktør Michael Nielsen i en pressemeddelelse.

Fra 66 til 148 ansatte Historien bag FKSSlamson starter helt tilbage i 1954, hvor grundlæggeren Hans Erik Knudsen begyndte som vognmand med forskellige aktiviteter i Nørre Aaby. I 1967 købte han den første slamsuger. Senere i 1980 blev selskabet Fyns Kloak Service Aps stiftet, og tre år senere blev den nuværende ejer, Vagn Orry Knudsen ansat. I 2003 købte man virksomheden Slamson i Odense, og for 10 år siden blev de to virksomheder sammenlagt under det nuværende navn FKS Slamson A/S og flyttede under samme tag i Odense. Virksomheden har i de seneste år opkøbt flere konkurrenter, og antallet af ansatte er i de seneste 10 år steget fra 66 i 2008 til 148 i 2018. FKS Slamsons årsregnskab for 2018, der blev offentliggjort i april, viste, at virksomhedens årsresultat er faldet fra 11,2 millioner kroner før skat i 2017 til ni millioner kroner før skat i 2018. Til gengæld er bruttofortjenesten i virksomheden steget støt de seneste år. Også i 2018 hvor bruttofortjenesten var 129 millioner kroner mod 126 millioner kroner i 2017.