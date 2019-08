Fynsk kæmpekoncern køber op igen

- Vi spreder os lidt og får endnu et ben at stå på - samtidig med at virksomheden befinder sig en tæt beslægtet branche og dermed gode muligheder for synergigevinster, siger Orifarms administrerende direktør Erik Sandberg.

Hidtil har koncernen bestået af to dele - parallelimport af medicin i EU samt produktion og salg af generisk medicin (medicin der ikke længere er beskyttet af et patent). Det nye, engelske opkøb bliver en selvstændig enhed men med stærke forbindelser til parallelimporten.

Skaffer medicin til test

Når virksomhederne tester nyudviklet medicin, skal de sammenligne det med de produkter, der i forvejen findes på markedet, da det nye middel nødvendigvis skal have nogle fordele frem for de eksisterende. Måske virker det bedre, hurtigere eller i længere tid. Måske er sikkerheden bedre, så der ikke er så mange eller så ubehagelige bivirkninger.

Men det er ikke så enkelt at få fat på de eksisterende lægemidler til sammenligningen. Nogle gange vil et medicinalfirma ikke uden videre sælge til en kommende konkurrent, og andre gange vil firmaet med det nye produkt gerne holde det hemmeligt så længe som muligt.

Her kan Pilatus hjælpe som et mellemled, der finder medicinen og sælger den til de virksomheder, der laver test og forsøg. I mange tilfælde køber Pilatus produkterne hos Orifarm, der er Europas største parallelimportør.

- Det er en niche, men det er et meget spændende forretningsområde, som er i kraftig fremgang, siger Erik Sandberg.

Han forventer, at branchen tager godt imod Orifarms opkøb, da det vigtigste for Pilatus' kunder er en høj sikkerhed for, at man kan blive ved med at levere produkterne. I modsat fald kan en stor og dyr test risikere at ende før tid og uden værdi.

- Pilatus er til stede på det meget store marked i USA. Det er vi ikke, så det er bestemt også meget interessant for os, siger Erik Sandberg, der tilføjer, at det engelske firma har et godt renommé og en solid platform.

Han vil ikke give nogen oplysninger om størrelsen på handlen eller på Pilatus ud over, at firmaet har 20 ansatte.

- Købet vil give et mindre bidrag til vores omsætning. Betalingen for virksomheden kan vi godt klare uden at skulle stå i banken med hatten i hånden, tilføjer han dog.