Fynsk kæde er delvist reddet fra konkurs - fem butikker kan fortsætte

Nu er der imidlertid godt nyt for en del af de cirka 60 medarbejdere, som havde udsigt til at miste jobbet. Den nordjyske kæde Labtech overtager fem af de otte konkurstruede forretninger og cirka 35 af Wecoveryous ansatte. Det oplyser kæden i en pressemeddelelse.

- Selv om fremtiden i høj grad drejer sig om nethandel, er det vores erfaring, at både private og erhvervskunder samtidig ønsker en lokal forretning at blive rådgivet og serviceret i. På de fleste hidtidige butiksadresser har vi derfor set det økonomisk rentabelt at fortsætte, siger Frank Bisgaard Andersen, direktør i Labtech Data og det nye datterselskab WCY A/S.

Han forklarer, at Wecoveryous koncept fortsætter som hidtil, og at kædens stifter, Johnny Nielsen, fortsætter som COO (vicedirektør, red.).

- Johnnys flair og visioner for, hvilke produkter der er salgbare, er i mine øjne helt i top. Nu skal der bare samme styr på omkostningerne, som i det øvrige LabTech, siger Frank Bisgaard Andersen i pressemeddelelsen.