Fynsk it-firma udvider: Flytter kulturen med til Jylland

Daxiomatic

Daxiomatic er stiftet tilbage i 2010 og har i dag 50 ansatte på kontoret i Odense og i Roskilde. I morgen torsdag åbner virksomheden en ny afdeling lidt uden for Skanderborg i et kontorfællesskab, hvor man får 430 kvadratmeter. Ikke mindst får man adgang til de mødelokaler, der findes i det Boeing 747, som er blikfang for kontorerne. Det står lige ud til motorvejen.Daxiomatic har på de blot ni år formået at skabe en millionforretning ved at sælge it-systemer til virksomheder især inden for produktionen, som skal have styr på lager, logistik og produktion gennem Microsoftprogrammet Dynamics 365 for Operations, som er et omfattende globalt ERP-system. Firmaet omsatte i sit senest offentliggjorte regnskab for over 25 millioner kroner.



Virksomheden har desuden vundet titlen som årets bedste arbejdsplads blandt mindre virksomheder, bl.a. fordi man har en profil med selvledelse, så her er kun kollegaer - ingen ansatte, mellemledere og slet ingen chefer. Firmaet er desuden kaldt Danmarks bedste it-virksomhed, har modtaget en række gazelle-priser for sin støt stigende vækstkurve og har derudover vundet titlen som Danmarks bedste ERP-leverandør hos Computerworld.