Fynsk it-firma satser på fodbolden

Odense-virksomheden Writereader er gået i tæt samarbejde med superligaklubben OB om at få børn til at skrive. Firmaet har kontakt til mange udenlandske sportsklubber, som det satser på som en ny salgskanal.

Men det er ikke gået lige så let med at eksportere succesen til andre landes skolevæsen.

Skriv og læs er et særligt redskab til computere, iPad og lignende, som gør det let og mere motiverende for børn at øve sig i at læse og skrive. I Danmark er systemet solgt til et stort antal skoler, og på Fyn har 90 procent af folkeskoleeleverne adgang til det.

Når fynske skoleelever skal i gang med at skrive en bog på deres værktøj Skriv og læs, vil der snart være gode muligheder for at skrive en god historie om OB.

Den uddannede skolelærer Janus Madsen har mange års erfaring med at læringsforløb og værktøjer til børn og unge, som skal lære at læse og skrive.Han stiftede firmaet Writereader i 2012 sammen med Babar Baig og Ulrik Jensen og udsendte året efter sin første udgave af app'en Skriv og læs. Siden har firmaet forfinet Writereader-app'en, som børn og unge kan bruge til at skrive deres egne historier og samtidigt lære at læse. Writereader bruges både af børn og deres forældre samt undervisere i 40 lande, og indtil videre er app'en brugt til at fortælle mere end en million fortællinger. Historier som brugerne kan publicere online.

Børn vil skrive om fodbold

- Hvis jeg taler med en tysk skole om at bruge systemet, vil de svare, at jeg kan komme tilbage om et par år, for så har eleverne muligvis fået adgang til internettet på skolen. Danmark er virkelig langt foran andre lande på dette punkt, og det er selvfølgelig en hård begrænsning på vores muligheder for at sælge til udenlandske skoler, siger stifter og medejer af Writereader Janus Madsen.

Derfor har virksomheden drejet på sin strategi og vil nu tage fat i andre grupper på eksportmarkederne - ikke mindst sportsklubber.

- Vi kunne se, at mange børn virkelig gerne ville skrive om fodbold og om deres favorithold, når de brugte Skriv og Læs. Derfor tog vi fat i en række superligahold for at lave et samarbejde med dem, siger Janus Madsen.

Det betyder, at der nu vil være en særlig afdeling i Skriv og læs, hvor der ligger fotos fra OB og anden inspiration til at skrive en personlig bog om holdet, som kan printes i en OB-udgave. Samtidig vil OB-spillere tage på besøg i fynske skoler, som eleverne kan interviewe og skrive om. Også på stadion bliver der mulighed for at skrive historier, der knytter sig til dagens kamp, ligesom muligheden præsenteres på OB's hjemmeside.