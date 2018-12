For at kunne nå at sende 2,4 millioner krydderurter afsted inden nytår har Rosborg-gartneriet investeret i en ny robot.

Medarbejderne på gartneriet Rosborg i Bellinge er vant til at skulle holde tungen lige i munden i årets to sidste uger, hvor 2,4 millioner krydderurter til jule- og nytårsbordene skal pakkes.

Men i år har en ny investering givet ekstra sved på panden hos administrerende direktør i gartneriet Johnny Albertsen. For at nå helskindet igennem juleproduktionen har man måttet købe en ny robotløsning, en såkaldt cobot (en samarbejdende robot, red.), og da Fyens Stiftstidende kommer forbi tirsdag, bakser en tekniker endnu med den sidste del af programmeringen.

- De sidste par dage har vi haft rigtig mange nerver på, for hvis den ikke kørte op til jul, ville vi have et kæmpe problem. Så vi har hentet noget teknisk hjælp, forklarer Johnny Albertsen.

Robottens job er at tage de færdigpakkede krydderurter og lukke dem med et stykke tape. Derudover skal en fangearm flytte kasserne fra samlebåndet og over på paller, som der dog skal mennesker til at køre til vareudleveringen på palleløftere.