Fynsk fragtfirma spinner mere vækst

Yoyo Global Freight har på fem år ni-doblet forretningen og stopper ikke med det. Ejerne har ambitioner om at skrue endnu mere op på den internationale scene de næste år efter et år, hvor overskuddet blev fordoblet.

- Vi sørger for at flytte varer fra A til B for vores kunder. Det kan alle fragtfirmaer, og selvfølgelig betyder prisen også meget, så der, hvor vi gerne vil adskille os, er på den personlige betjening, så kunden har den samme kontaktperson hele tiden. Det gør vi både for de store kunder, de mellemstore og i mange tilfælde også de små - og det er der ikke mange af vores konkurrenter, der gør. Vi skal differentiere os på vores gode service, fordi vi har et enormt fokus på den personlige betjening og rådgivning, siger Kasper Andersen.

I de foregående fem år ni-doblede virksomheden omsætningen på at flytte rundt på kundernes gods og varer i hele verden, så de ramte 100 millioner kroner i omsætning allerede for et par år siden.

Fragtfirmaet Yoyo Global Freight blev etableret i 2009 af Launy S. Kristensen, som senere fik sin ex-kollega fra Blue Water Shipping, Kasper Andersen med. De to har en ambition om at give kunderne den bedst mulige service, et højt niveau på it-området og masser af individuel rådgivning.Derfor etablerede Yoyo allerede for fem år siden sin egen it-platform, hvor kunderne både kan bestille fragt, holde øje med forsendelsen og tjekke historikken på deres ordrer. Samtidig får kunderne rådgivning om alt fra indpakning af varer til toldregler i de lande, de sender varer til. Da Kristensen og Andersen etablerede virksomheden, var det på ryggen af en række loyale kunder, som gerne ville samarbejdet med de to partnere. I dag udgør lokale fynske kunder 70 procent af forretningen i hovedkontoret i Odense, som blev udvidet til 780 kvadratmeter kontorlokaler og 2000 kvadratmeter lager ved etableringen af det nye domicil i 2018.

Stifter Launy S. Kristensen og medejer Kasper Andersen, som arbejdede sammen hos konkurrenten Blue Water Shipping, før Kristensen for 10 år siden etablerede Yoyo. Siden kom Andersen med og i dag er firmaet vokset til langt over 100 millioner kroner i omsætning og 55 ansatte i Danmark, USA og Norge. Arkivfoto

- Vi fokuserer meget på kundeservicen og på at tiltrække de bedste medarbejdere, og så arbejder vi meget med vores it-løsninger, så kunden bl.a. kan booke os til at håndtere fragt direkte igennem sine egne systemer, så de ikke skal i gang med at sende os en mail eller ringe til os, siger Kasper Andersen.

I dag ligger hovedkontoret i Tietgenbyen ikke langt fra netop Blue Water Shippings fynske hovedkontor og andre giganter som GLS, Danske Fragtmænd og flere andre speditører og fragtfirmaer. For et par år siden investerede de netop 30 millioner kroner i et nyt hovedkontor i stedet for at leje sig til kvadratmetrene.

- Vores ambition er at tredoble forretningen globalt i 2021 - herunder at fordoble antallet af ansatte, så vi runder 100 medarbejdere internationalt, fortsætter han.

Det var Kasper Andersens tidligere kollega. Launy S. Kristensen fra det noget større transportfirma Blue Water Shipping, der for 10 år siden stiftede Yoyo Global Freight hjemme i kælderen. Kort tid efter kom Kasper Andersen med, og i dag har de to ejere ialt 55 ansatte i firmaets danske afdeling og selskaber i USA og Norge.

- Resten af 2019 og næste år bliver skelsættende for vores ambitioner i USA, hvor vi er kommet godt i gang, men det er svært at flytte vores kultur med derover. Og så er det bare meget lettere at drive virksomhed i Danmark. USA er nærmest et u-land, når det handler om betalinger, som jo bl.a. foregår med check, og kommunikation, som er virkelig langsommelig, siger Kasper Andersen.

Virksomheden flytter i stigende grad rundt på gods ude i verden. Siden starten har de to ejere udvidet flere gange, så Yoyo i dag har fem kontorer i tre lande - Aalborg, Odense og København samt kontor i New York-området og i Stavanger i Norge.

Professionel bestyrelse

Som led i den nye vækst-strategi og for at kunne forfølge de internationale ambitioner bedst muligt har Kasper Andersen og Launy S. Kristensen besluttet at etablere en professionel bestyrelse, som allerede har fået det første medlem i den erfarne erhvervsmand Claus Wårsøe.

- Vi håber at have bestyrelsen etableret fuldtalligt i slutningen 2019 og søger derfor to kandidater mere. Claus er en dygtig generalist, så vi skal i hvert fald have en, som har branchekendskab, og da it er meget vigtigt i Yoyo, må det gerne være en person med viden inden for det område, siger Kasper Andersen.

Den nye bestyrelse skal bidrage med såvel erfaring som den nødvendige rådgivning til de to ejere i bestræbelserne på at vokse internationalt og nå målene i den nye strategi.

- Hidtil har vi kunne ordne det over morgenmaden, men beslutningerne er blevet så komplekse og har nået et omfang, hvor vi gerne vil have en bestyrelse med på råd, siger han.