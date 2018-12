Det går godt på Fyn. Antallet af arbejdsløse er faldet til det laveste niveau i 10 år, optimismen blomstrer i erhvervslivet, og på boligmarkedet bliver der solgt stadig flere boliger - til stigende priser. Ja selv på foldboldbanen mærker vi fremgangen med OB, der lige nu er i gang med den bedste sæson i mange år. (Ansvarsfraskrivelse: Denne klumme er skrevet inden fredagens topbrag mellem Midtjylland og OB).

Men når det nu går så godt, er det naturligt at spørge sig selv: Hvor længe vil det vare ved?

Det spørgsmål gælder ikke mindst på boligmarkedet, hvor priserne på Fyn er steget de seneste fire år i træk. I den periode er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et fynsk parcelhus vokset med knap 2.000 kr. Det svarer til, at et almindeligt parcelhus er steget med ca. 250.000 kr. siden 2014.

Prisstigningerne har dog ikke være ligeligt fordelt mellem de fynske kommuner. Priserne er vokset hurtigst i og omkring Odense, Svendborg og Middelfart, mens byerne længere væk fra de fynske hovedfærdselsårer kun har oplevet en mindre fremgang.

Når man kigger i krystalkuglen og skal forsøge at forudse, hvad der kommer til at ske på det fynske boligmarked, er det normalt en god idé at spejde mod markedet for ejerlejligheder i København. Både når det går op, og når det går ned, ændrer prisen på ejerlejligheder i København sig nemlig hurtigere og mere voldsomt end på Fyn.

Da priserne begynde at kollapse under finanskrisen, skete det først i København. Et år senere begyndte priserne på ejerlejligheder i Odense at falde, og først næsten to år efter fulgte priserne på fynske parcelhuse med ned.

Umiddelbart er der ildevarslende nyt fra det københavnske. Tal fra Boligsiden.dk viser, at priserne på ejerlejligheder i København begyndte at falde i forsommeren, og at disse prisfald er forstærket i løbet af efteråret. Med de historiske erfaringer in mente kan det betyde, at vi ind i det kommende år også vil begynde at opleve faldende priser på det fynske boligmarked.

Imidlertid taler to forhold for, at historien denne gang kan blive anderledes - og at de fynske boligpriser faktisk kan blive ved med at stige, selv om priserne på ejerlejligheder i København falder tilbage.

For det første er en væsentlig del af prisfaldene i København forårsaget af den strammere regulering, som myndighederne har indført over de seneste år. Det har blandt andet øget kravene til boligkøbernes udbetaling og strammet reglerne for kreditvurderingen. Stramningerne virker på mange måder som en stigning i renterne og begrænser derved det beløb, som potentielle købere kan betale for en bolig. Dermed medvirker de til at lægge et nedadgående pres på priserne.

Det særlige ved den strammere regulering denne gang er dog, at den primært er rettet mod de såkaldte vækstområder (København og Aarhus), og at de især påvirker den dyreste del af det danske ejendomsmarked.

Det gælder også for de nye regler for boligbeskatning, der efter planen træder i kraft ved indgangen til 2021. De vil navnlig øge boligbeskatningen på de dyreste ejerlejligheder, mens til gengæld store dele af de fynske boligejere vil slippe med en lavere boligbeskatning. Noget som jeg forventer allerede til næste år vil begynde at afspejle sig i priserne.

Derfor bliver Fyn mindre ramt af stramningerne, hvilket også præcis er hensigten fra myndighedernes side, der først og fremmest har iværksat tiltagene for at mindske sandsynligheden for en ny boligboble i de områder, hvor priserne de seneste år er steget mest. Så i den henseende får Fyn en hjælpende hånd, fordi vores boligpriser ikke er steget så meget som eksempelvis i København og Aarhus.

For det andet vil boligmarkedet over de kommende år fortsat nyde godt af en stigende beskæftigelse og lave finansieringsomkostninger. Sammen med ændringer i reguleringen er det typisk de vigtigste faktorer for prisudviklingen.

I min krystalkugle kommer boligrenterne godt nok til at stige lidt i 2019, men niveauerne vil stadigvæk være så lave, at det ikke bør blive nogen alvorlig forhindring. Og på arbejdsmarkedet vil de fynske virksomheder skulle bruge endnu flere folk. Det betyder, at flere vil komme i arbejde, og lønningerne vil vokse en smule hurtigere. Alt sammen noget, som vil understøtte fortsat stigende boligpriser.

Så hvis jeg skal lægge hoved på blokken, er mit bedste bud, at priserne på fynske parcelhuse i gennemsnit vil vokse med 3-5 pct. i 2019. De største prisstigninger vil fortsat forekomme omkring de største byer, men efterhånden som priserne i disse områder kommer højere, vil stadig flere boligkøbere begynde at kigge lidt længere ud i det fynske land.

Hvis jeg får ret, vil det samtidig betyde, at boligpriserne på Fyn over de kommende år, vil vokse lidt hurtigere end landsgennemsnittet. Det vil i givet fald være første gang i de seneste ni år, at det sker - og dermed vil der være endnu en grund til at ranke ryggen, og glæde sig over den fremgang, der lige nu skyller ind over det fynske land.