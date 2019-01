Fynsk firma vil bygge masser af seniorboliger: - Odense Kommune er tung og langsom

Den succesfulde fynske ejendomsudvikler, Niels Pedersen, er utilfreds med tempoet i Odense Kommune, hvor han prøver at få lov til at bygge et stort seniorbofællesskab. Rådmand Jane Jegind (V) erkender, at det tager for lang tid at behandle byggesager.

- Vi lægger ikke skjul på, at afdelingen Byggesag har haft problemer på grund af den tidligere sag med bortvisning af flere medarbejdere og en grundig gennemgang af deres arbejde. Det har haft betydning for tempoet, og selv om vi har fået bevilget ekstra penge, er afdelingen endnu ikke oppe på fuld kapacitet, siger rådmanden, der understreger, at udviklingen går den rigtige vej.

Odense Kommune er alt for tung at arbejde med, når man skal have behandlet ansøgninger om nye byggerier. Sammenlignet med andre kommuner er tempoet langsomt, og der mangler faglig viden blandt nogle af de ansatte.

Lang og kompliceret dialog

Niels Pedersen og Miljø-Bo har i lang tid prøvet at få lov til at bygge et senior-bofællesskab i det tidligere Odense Seminarium ved Middelfartvej i Bolbro, og det er især arbejdet med at få lavet en lokalplan, der har givet ham et dårligt indtryk af kommunen.

- Vi har haft en lang og kompliceret dialog med forvaltningen, hvor vi føler at vi gentagne gange er stødt på udfordringer. Det er rigtig uheldigt, at processen skal være så tung, når nu politikerne er velvilligt indstillede, og der er så stor efterspørgsel på lige netop på denne type af boliger, siger Niels Pedersen.

Han siger, at hans firma Miljø-Bo har brugt 15 måneder på projektet, har holdt flere end 30 møder med kommunen og har betalt arkitektregninger for 1,7 millioner kroner. Alligevel er projektet slet ikke på skinner, og han ved ikke, hvornår det kan blive til virkelighed.

- Det er selvfølgelig en subjektiv vurdering, og folk vil måske sige, at vi bare er interesseret i at få vores vilje. Men det er vores klare opfattelse, at nogle af de personer, der har vores sag, ikke fagligt er klædt godt nok på til at behandle et emne som seniorboliger, siger bestyrelsesformand Per Jessen, Miljø-Bo.

- Vi har brug mange kræfter på at finde ud af, hvad de potentielle beboere gerne vil have i et bofællesskab, men det møder ofte ingen forståelse. For eksempel mente en af kommunens medarbejdere ikke, at hver lejlighed skulle have sit eget køkken, da vi planlægger at lavet et fælleskøkken. Det er for mig en overraskende mangel på indsigt i, hvad en seniorbolig er, siger Niels Pedersen.