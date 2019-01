Fynsk firma sikrer flytræning: Odense-firma leverer to F16-simulatorer

IFAD har i flere år leveret systemerne til simulation og træning til det danske forsvar. Søværnet, hæren og flyvevåbnet benytter Odense-firmaets systemer, når soldaterne skal simulere operationer til søs, hæren skal have styr på radiokommunikationen, eller flyvevåbnet vil træne piloterne i kamp uden at sende fly på vingerne.

- Vi har netop leverer to fulde systemer i samarbejde med vores underleverandør og flyvevåbnet, hvor vi har været i tæt kontakt med piloterne, så de kunne få lige det, de har brug for, siger Benny Graff Mortensen, direktør og ejer af IFAD.

Derfor er der også fortsat behov for at træne missioner, simulere luft-til-luftslag, øve sig på instrumenterne og gennemgå producerer ved fejl.

11-årig rammeaftale

For nylig indgik IFAD en ny 11-årig rammeaftale med Forsvaret, men allerede tilbage i november 2016 bestilte flyvevåbnet de to nye simulatorer, hvor både hardware og software er leveret fra Odense-firmaet i samarbejde med firmaet Arena Logic.

- De har en option på yderligere to simulatorer, som vi forventer at levere i løbet af i år, så fire piloter kan træne samtidigt, siger Benny Graff Mortensen om det nye udstyr, som bliver del af træningsfaciliteterne på Fighter Wing Skrydstrup, hvor de danske F16-fly og piloterne har deres base.

Selv om aftalen om de nye F35-kampfly er faldet på plads, er der fortsat behov for de aldrende F16-fly i en årrække, indtil de nye kampfly bliver leveret. Det stiller også krav til træningsfaciliteterne, som altså er leveret af fynske IFAD.

- Forsvaret købte for snart 10 år siden nogle amerikanske simulatorer, som man har valgt ikke at opgradere på siden. Det er for dyrt og tager for lang tid, så i stedet har man valgt vores løsning, som gør det muligt at fastholde træningen af piloterne, for flyene, våbensystemer og instrumenterne er jo blevet opdateret løbende, selv om de gamle simulatorer ikke er. Det kan vi løse med vores systemer, siger Benny Graff Mortensen.

Han er begejstret for aftalen og har fået masser af ros fra sine samarbejdspartnere i flyvevåbnet. Og det gode samarbejde kan måske smitte af på andre potentielle kunder, understreger han.

- Jeg håber, at det kan bruges til at få andre kunder i butikken. Vi snakker allerede med repræsentanter fra et andet europæisk land, som har været i Skrydstrup for at prøve vores udstyr af, så det håber vi på, siger han.