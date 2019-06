Fynsk exit i Rusland: Mareridt kostede 200 millioner

Handelsfirmaet Uhrenholt har været hårdt, ramt da et eventyr i Rusland har udviklet sig til noget nær et økonomisk mareridt. Sidste år kostede Rusland igen koncernen et større to-cifret millionbeløb og samlet set løber udgifterne på markedet op i 200 millioner kroner siden 2014, fortæller adm. direktør Sune Uhrenholt, der er anden generation i firmaet, hans far startede i 1978. Foto: Peter Leth-Larsen

Siden 2014 har mejeri- og fødevarekoncernen Uhrenholt postet op mod 200 millioner kroner i et russisk mareridt, som alene i 2018 kostede 51 millioner kroner for Middelfartkoncernen. Nu afvikles aktiviteterne i Rusland.

- Jeg forventer, at vi kommer ud i år med et positivt resultat. Sådan sagde adm. direktør Sune Uhrenholt sidste år i maj måned efter et første kvartal med "adskillige rekorder", som han beskrev det i Fyens Stiftstidende. Årsagen var blandt andet, at Middelfartkoncernen Uhrenholt havde fået ryddet ud på ledelsesgangen og op i sine aktiviteter i Rusland, hvor man i de foregående fem år havde blødt millioner ikke mindst på grund af den vestlige embargo mod landet og et faldende marked. Det blev dog langt fra til det positive resultat for mejeri- og fødevarekoncernen i 2018, som for sjette år i træk må se Rusland trække massivt ned. Det var ganske enkelt ikke nok at rydde op, og nu er det derfor også helt slut i Rusland, siger direktøren her et år efter. - Vi har fået solgt vores kæmpe distributionscenter i Moskva og et mindre i Sankt Petersborg, og nu trækker vi os helt ud af Rusland i 2019. Det har taget noget tid, også længere end vi havde regnet med, fordi vi skulle af med de anlægsaktiviteter i Rusland. Det har vi gjort nu, og vi glæder os rigtig meget til at være fri af Rusland her til sommer, siger Sune Uhrenholt, adm. direktør i familievirksomheden, til Fyens Stiftstidende.

Fakta UhrenholtFrank Uhrenholt stiftede handelsvirksomheden med sit eget navn i april 1978. I dag er han stadig med i bestyrelsen og som rådgiver i virksomheden, der har hans søn Sune Uhrenholt som øverste chef. Det blev starten på en indtil videre 41-årig historie, som har budt på handel med mejeriprodukter, fisk, kød og sågar finansielle ydelser i Uhrenholt-regi.Trading-delen blev allerede i 90'erne suppleret med produktion, da man bl.a. investerede i rejefiskeri i Grønland og lakseproduktion i Norge.I 2005 overtog Uhrenholt varemærket Emborg, som koncernen har sammen med mærkerne Amigo og Friendship.De nye varemærker er del af virksomhedens ambition om at udvide med værdiskabende enheder i virksomheden og samtidigt udnytte den viden, man har om produkterne fra sin handelsvirksomhed.Uhrenholts brands sælges både til detail og indenfor såkaldt foodservice til nogle af verdens største fastfoodkæder som Pizza Hut og McDonalds. Frosne grøntsager fra Emborg er meget populære i supermarkederne i Mellemøsten, mens mejeriprodukterne hitter i mange Afrikanske lande.Uhrenholt er repræsenteret globalt, og er mest aktive i de fire regioner Europa, Afrika/Mellemøsten, Asien og endelig Rusland, som man forlader helt i løbet af sommeren 2019, efter at have tabt op mod 200 millioner kroner på det russiske marked siden 2014.

Stort sort hul Uhrenholt blev stiftet i 1978 af direktørens far, Frank Uhrenholt. Siden har familien bygget en global koncern op med trading af primært mejeriprodukter til industrien og grossister, og der er også kommet consumerbrands og private labels-produkter som bl.a. frosne grøntsager til, ligesom fisk, kød og sågar finansielle ydelser i Uhrenholt-regi er føjet til undervejs på rejsen. Samlet set nærmer de nye områder sig en milliard i omsætning. Hele koncernen ramte en nettoomsætning på 2,3 milliarder kroner i 2018, og de flere end 500 ansatte ser frem til en afsked med det russiske mareridt, som har vist sig at være en stor fejltagelse i rækken af familiekoncernens mange investeringer og satsninger. Der er god grund til at glæde sig, for siden 2014 har de russiske aktiviteter kostet Uhrenholt samlet set 200 millioner kroner og alene sidste år trak Rusland ned med 51 millioner kroner. - Vi har lært en masse ting, men det har vist sig at være en kæmpe fejl at gå ind i Rusland og ikke mindst etablere os med store distributionscentraler. Vi har aldrig bundet os op på den måde andre steder, og det har været en meget stor fejl i Rusland. På den anden side må man også bare sige, at der ikke var nogen, der kunne forudse, at Rusland ville gå i krig i Ukraine, og der ville komme en stor international embargo af landet, som har lukket sig selv inde på en måde, man aldrig har set før, siger Sune Uhrenholt.

Humøret er i plus Koncernen kommer i sit netop udgivne regnskab ud med et minus på 46,5 millioner kroner i holdingselskabet, hvor Rusland er placeret. Kigger man på Uhrenholt A/S, som indeholder resten af den globale forretning, er der her sket en fordobling af resultatet fra 2017 til 2018. Overskuddet uden Rusland endte på 24 millioner kroner mod 10 millioner kroner året før. Koncernen har desuden foretaget nogle finansielle beslutninger for at lette vejen ud af det økonomiske morads og sikre en økonomisk stabil vej frem. Uhrenholt-familien har afsagt lån for 30 millioner kroner i virksomheden - en gæld, der i stedet er konverteret til egenkapital i virksomheden. Uhrenholt har desuden indgået en ny, toårig aftale med Danske Bank og SEB Bank i februar, som ifølge ledelsesberetningen skal sikre den "nødvendige finansiering til koncernens fortsatte vækst og udvikling." Direktøren er dog særdeles fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden i familiekoncernen efter Rusland. - Det er klart, at jeg hellere havde haft de 200 millioner kroner til at investere i andre ting, men når det er sagt, er vi stadig i vækst og tjener penge, så vi er ikke på nogen måder nervøse for fremtiden. Nu får vi lukket ned for Rusland, og selv om det måske også koster et samlet negativt resultat for 2019, så er humøret mere positivt end længe, fordi vi kan se en ende på det, siger Sune Uhrenholt.