Fynsk dyrskue: Syv ting du bør opleve

1. Lad madpakken blive hjemme

I år åbner dyrskuet med et kæmpestort fødevaremarked.

Under den 375 kvadratmeter store skyline-overdækning midt på pladsen, som du ikke kan overse, vil der være noget for enhver smag - selv for veganeren.

Så lad madpakken blive hjemme og lad være at handle til aftensmaden - her kan du nemlig finde alt lige fra friskslagtet kød, fynske tomater og lokal specialøl til eksotisk streetfood.