Drone-virksomheden Quadsat udstiller sin teknologi til antennetest og kalibrering i satellitbranchen på den helt store scene, når den sammen med Teknologisk Institut står bag et projekt, som er støttet med tre millioner kroner af den europæiske rumfartsorganisation ESA.

De flyver i forvejen højt, men nu løfter et nyt projekt en lille fynsk drone-virksomhed op i rumfart-ligaen. Den fynske startup Quadsat, der står bag teknologi til at teste antenner ved hjælp af droner, står bag et nyt projekt sammen med Teknologisk Institut og det britiske firma GVF, der er støttet med tre millioner kroner af den europæiske rumfartsorganisation ESA. Dermed bliver den lille teknologi-virksomhed, der i dag holder til i HCA Airport i Beldringe, løftet op på den helt store scene, lyder det fra stifter og adm. direktør Joakim Espeland. - For os er det en blåstempling af vores teknologi, som kan være med til at vise os frem for rumfartsindustrien, men derudover viser det også, at vi er professionelle nok til at samarbejde med de helt store i branchen, siger den norske iværksætter. Quadsat står bag teknologi, der ved hjælp af droner kan erstatte meget dyre test på særligt indrettede testområder, som branchen bruger i dag. Med dronen fra Quadsat kan firmaer teste og kalibrere antenner indenfor bl.a. fly- og skibsfart, når de skal indstilles til at "ramme" satellitterne mere effektivt. Dronen simulerer satelitten, hvilket gør test og kalibrering lettere og billigere end i dag, hvor man bl.a. anvender store testområder i Tyskland og England.

Quadsat Stiftet i 2017 af de to studiekammerater norske Joakim Espelund og Andrian Buchi fra Moldavien. Står bag en teknologi, hvor droner anvendes til at teste og kalibrere antenner indenfor bl.a. fly- og skibsfart, når de skal indstilles til at "ramme" satellitterne mere effektivt. Dronen simulerer satelitten, hvilket gør test og kalibrering lettere og billigere end i dag, hvor man bl.a. anvender store testområder i Tyskland og England. Firmaet har en række investorer i ryggen i form af lokale Helge Munk, Vækstfonden og den britiske investor Seraphim Capital, der er verdens første venturekapitalfond dedikeret til rumteknologi. Firmaet bor i HCA Airport og har i dag 10 ansatte - de fem på fuld tid. Bl.a. en enkelt ansat i Oxford i England, som kom til da Seraphim kom med som investor.



Quadsat har sammen med Teknologisk Institut i Odense og britiske GVF netop fået tilsagn om 700.000 euro fra ESA, den europæiske rumfartsorganisation, til et projekt, som over 12 måneder skal sikre, at firmaets teknologi lever op til satellitbranchens standarder SOMAP.

Tråde til hubben Det nye projekt bliver en videreudvikling af det arbejde, som fik fart på, da Quadsat var del af robothubben hos Teknologisk Institut, hvor programchef Troels Oliver Vilms Pedersen glæder sig over, at instituttet kan fortsætte samarbejdet med dronevirksomheden, også efter den er flyttet ud. - Det er et af vores mål at blive ved med at hjælpe og støtte de virksomheder, der er har boet herude, så det er vi meget glade for, siger han. Teknologisk Institut i Forskerparken skal bidrage til projektet i form af softwareudvikling til den backend-software, som sikrer kontakten mellem dronen og dronepiloten, når testarbejdet er i gang. Instituttet har desuden været med til at udforme ansøgningen til ESA, som bliver det første rum-projekt for Teknologisk Institut. - For os betyder det også, at vi kommer i gang med rumprojekter. Det her er faktisk vores første rumprojekt, og jeg arbejder en del på at få os ind i rumprojekter, og det her er bestemt bare det første. Så jeg håber det kan være med til at åbne området op for os, siger Troels Oliver Vilms Pedersen. Teknologisk Institut forventer, at der vil blive øget fokus på robotudviklingen til rumfartindustrien i den kommende tid. Quadsat kan være med til at åbne døren til flere robotprojekter i space-branchen, lyder det fra programchefen. - Vi forventer, at der kommer mange flere robotaktiviteter i rumfart i den kommende tid, så vi kigger ret meget på, hvordan det kan understøtte vores robot-arbejde på instituttet, siger han.

Validere teknologien Tilbage hos Quadsat, som har den fynske investor Helge Munk og Seraphim Capital, verdens første venturekapitalfond dedikeret til rumteknologi, i ejerkredsen, forventer stifter Joakim Espelund, at samarbejdet med ESA kan være med til at sikre en fortsat validering af hans teknologi. Indtil nu er der udelukkende solgt enkelte prototyper, mens Quadsat arbejder på at få alle godkendelser på plads. - Vi er i en godkendelsesfase, hvor vi viser vores teknologi frem til spillerne i branchen, og der bliver ESA-projektet en vigtig del af den validering af vores teknologi, siger han. Her bliver den tredje partner i projektet - det britiske agentur GVF - afgørende. GVF står bag udviklingen af test-standarden SOMAP (Satellite Operators' Minimum Antenna Performance requirements) for satellitbranchen, som leverandører og operatører gør brug af. GVF er et uafhængigt test-firma, der er etableret af satellitbranchen, og det bliver GVF, der skal stå for test-arbejdet i ESA-projektet med Quadsat og Teknologisk Institut. Noget af det arbejde vil ske i Beldringe, mens de afgørende test vil finde sted i Oxford.