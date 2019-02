Fynsk cannabiseventyr tæt på mål: Håber på salg fra efteråret

Siden december 2017 har Spectrum Cannabis arbejdet på at kunne få lov til at dyrke og sælge cannabis til medicinsk brug. Til efteråret kan det blive en realitet for firmaet.

I den nye bygning skal de høstede cannabisblomster trimmes, tørres og pakkes. Det er også i den nye bygning, at virksomheden skal have sit lager samt et stort laboratorium, der skal bruges til at kvalitetskontrollere virksomhedens produkter.

Den første halvdel af drivhusene er efter en gennemgribende ombygning klar til produktion. De resterende drivhuse forventes at være klar inden for fire til seks uger. Derudover er en gammel administrationsbygning blevet bygget om. Og så regner virksomhedens direktør, Morten Snede, med at en ny bygning på 4.000 kvadratmeter ser dagens lys til sommer.

De sidste 15 måneder er der blevet arbejdet på højtryk for at gøre det tidligere gartneri Nældebakken til en fremtidig cannabisproducent. Spectrum Cannabis håber på, at den kommer til at producere omkring 12 ton cannabis om året i de cirka 23.000 kvadratmeter store drivhuse nord for Odense.

Vi har stadig til gode at se den første tilladelse til at få lov til at sælge det produkt, vi har produceret og forarbejdet. Det bliver den første store milepæl.

Spectrum Cannabis håber på i løbet af efteråret at kunne begynde at producere og sælge cannabis til medicinsk brug. Virksomheden kommer til at kunne dyrke op til 12 tons cannabis om året. Det er forventningen, at cirka fem procent skal sælges i Danmark, mens de resterende 95 procent skal eksporteres til andre lande i Europa. I drivhusene hvor Sepctrum Cannabis skal producere deres produkter, vil der kun blive produceret medicinsk cannabis i form af tørrede blomster. Cannabisplanterne er under konstant kontrol og overvågning, da lysintensitet, temperatur, CO2-indhold og fugtighed skal være ensartet hele året rundt. I dag er der 45 ansatte i virksomheden - det er ambitionen, at der skal ansættes omkring 45 personer mere, når produktionen går i gang.

- Vi har stadig tilgode at se den første tilladelse til at få lov til at sælge det produkt, vi har produceret og forarbejdet. Det tror jeg bliver den første store milepæl, fortæller Morten Snede. Foto: Michael Bager

- Rent produktionsmæssigt er vi klar, når produktionsfaciliteterne er færdige, men så kommer der en fase, hvor vi skal vise, at vi kan leve op til Lægemiddelstyrelsens krav. Først derefter kan vi forvente at få myndighedernes godkendelse til at sælge vores produkter. Det kan synes omstændeligt, men vi er heller ikke interesseret i at sælge produkter til danskerne, som ikke lever op til kravene.

- Vi håber på, at vi kan komme på markedet til efteråret. Der er så mange teknikaliteter ved produktion af medicinsk cannabis, som gør, at vi ikke kan udkomme med vores produkter endnu, fortæller Morten Snede og fortsætter:

Selv om Spectrum Cannabis har været undervejs med sit produkt i lang tid, er det ikke ensbetydende med, at virksomheden har fået lov til at sælge sit produkt på det danske marked endnu.

- Det er en relativ dyr investering at lave olie. Lige nu vil vi gerne have nogle stordriftsfordele ved kun at producere blomster. Men vi regner med, at vi skal have en stor facilitet i Tyskland, hvor blandt andet cannabisen fra vores drivhuse skal bruges til produktion af olie, fortæller Morten Snede.

I drivhusene nord for Odense vil der kun blive produceret medicinsk cannabis i form af tørrede blomster. Spectrum Cannabis har altså ingen planer om at skulle udvinde olie fra planterne.

- Der er ingen tvivl om, at det var en stor milepæl, da lovændringen trådte i kraft 1. januar 2018 i forhold til salg og eksport af medicinsk cannabis i Danmark. Vi har stadig til gode at se den første tilladelse til at få lov til at sælge det produkt, vi har produceret og forarbejdet. Det bliver den første store milepæl.

Og lige netop bevillingen til at begynde at sælge produktet ser Morten Snede som en stor fremtidig milepæl.

En lys fremtid

Morten Snede udtrykker, at forskellen på at have et gartneri og at producere cannabis til medicinsk brug er væsentlig større, end de fleste er klar over. Når man producerer cannabis til medicinsk brug, er der konstant kontrol og overvågning af produkterne, da lysintensitet, temperatur, CO2-indhold og fugtighed skal være ensartet hele året rundt.

- Der, hvor vi differentierer os fra de andre, er, at vi ikke ser os selv som et gartneri. Vi er en virksomhed, der baserer vores præparater på planter. Vi fungerer på samme måde som en medicinalvirksomhed og skal producere i henhold til de krav, der er til lægemidler, lyder det fra Morten Snede.

I dag er der 45 ansatte i virksomheden. Ambitionerne er, at antallet af ansatte vil blive fordoblet, når virksomheden får den endelige tilladelse til at sælge sine produkter. Udover at hæve antallet af medarbejdere, er der allerede nu planer for, at Spectrum Cannabis skal brede sig ud over Danmarks grænser.

- Vi har planer om at brede os til hele Europa, men lige nu er det ikke muligt at dyrke cannabis i alle lande. Fordi det hele er så nyt, er det svært at sige, hvor det bliver og hvor meget det bliver. Lige nu er planen, at vi skal have produktion i tre lande, fortæller Morten Snede, der på nuværende tidspunkt ikke vil uddybe, hvilke lande der er tale om.