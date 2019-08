Fynsk biokemi-selskab får stor pengeindsprøjtning

Biokemi-virksomheden Unibio i Odense har fået 104 millioner kroner tilført af sine aktionærer. Det giver virksomheden mulighed for at komme videre på sin vej mod kommerciel drift.

Med friske 104 millioner kroner i kassen er Unibio blevet bedre polstret til at få gjort sin udvikling af en helt ny teknologi mere færdig.

Odense-virksomheden har over en lang årrække udviklet en metode, der kan omdanne for eksempel naturgas til proteiner, som for eksempel kan bruges til dyrefoder. I de seneste måneder har den indgået aftaler om etablering af nye anlæg, der skal bruge teknologien.

Med få ugers mellemrum har virksomheden i august offentliggjort etableringen af først et nyt anlæg i Saudi-Arabien og derefter et i Texas. I forvejen findes to demonstrationsanlæg i Danmark - hos DTU i Lyngby og i Kalundborg - og et kommercielt anlæg er på vej i Rusland.