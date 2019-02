Øget bevidsthed omkring miljøet gavner det 180 år gamle firma Emmelev i Otterup. Siden 2002 har Emmelev som den eneste virksomhed på Fyn produceret biodiesel, og en stigende interesse for biodiesel har de seneste tre år fået omsætningen til at stige kraftigt. Nu er milliarden i sigte.

Den ene store tankbil efter den anden kører ind ad en sidevej til Norupvej lidt uden for Otterup. Alle sammen med ét formål - at hente biodiesel til størstedelen af landets olieselskaber. Med et firma, der går mere end 180 år tilbage i historien, er Emmelev en virksomhed, som mange kender til. I dag ejer Morten Simonsen og hans fætter Erling Simonsen Emmelev som sjette generation. Emmelev startede som en mølle, der malede mel. Den tidligere Emmelev Mølle er i dag en biodiesel-, rapskage-, rapsolie- og glycerinproducent, som leverer til hele Danmark. Derudover eksporterer virksomheden 25 procent af produkterne til Tyskland og Sverige. Beslutningen om at udvinde biodiesel fra raps har været en af de helt store omvæltninger for det fynske firma. Ifølge medindehaver, Morten Simonsen, er det godt for Emmelev at arbejde inden for landets grænser, når der skal produceres foderkager eller biodiesel. - Der er et nærhedsprincip i det, vi laver, da vi får rapsfrø fra landmændene, og vi leverer foderkager tilbage til dem. Vi kan bruge og sælge vores råvarer tæt på - vi behøver ikke at importere fra andre verdensdele. Det er vores stærke side, og det er det, vi skal blive ved med, siger han.

Bag om Emmelev Emmelev blev grundlagt i 1838 som Emmelev Mølle, hvor der blev malet mel. I 1960 begyndte man at producere foderstof, og i 1992 kom den første oliemølle til Emmelev i Otterup.I 2002 begyndte firmaet at producere biodiesel til størstedelen af landets olieselskaber, og i 2006 kom glycerin også med på listen over produkter, der er produceret på Emmelev.



I dag er det Morten Simonsen og hans fætter Erling Simonsen, der ejer firmaet. Det er sjette generation, der er registreret som ejere af firmaet.



Emmelev har produktion og kontor i Otterup, mens de har tanklager og lastningsfaciliteter på Odense Havn.

På Emmelev bliver der produceret biodiesel til størstedelen af landets olieselskaber. Derudover eksporterer firmaet 25 procent af dens produktion til Tyskland og Sverige. Foto: Nils Svalebøg

En grønnere profil Udover at sigte efter et nærhedsprincip gør Emmelev også meget ud af at være så CO2-neutral som muligt. Hver enkelt landmand, som leverer rapsfrø til Emmelev, skal kunne gøre rede for, hvor meget CO2 de udleder for at lave et ton rapsfrø. - Vi bliver målt og vejet på at reducere CO2. Det var også en af grundene til, at man indførte biodiesel. Reduktion af CO2-udledning er noget af det, som vi fokuserer meget på, fortæller Morten Simonsen. Det er ikke kun kontrollen af landmændenes CO2-udledning, der er med til at gøre Emmelev grønnere. Kunderne til biodieselen efterspørger både et grønt og bæredygtigt produkt. Det har fået virksomheden til at tænke i andre baner. - Vi prøver at gøre os mere grønne, og det kan vi blandt andet gøre ved at bruge grøn metanol lavet på biogas eller på affald. Det er typisk nogle af vores råvarer eller tilsætningsstoffer, vi kan gøre mere grønne. En grønnere profil og en stigende efterspørgsel fra ind- og udland har de seneste tre år fået omsætningen hos Emmelev til at stige kraftigt. Fra 2017 til 2018 er salget steget med omkring 13 procent fra 750 millioner i 2017 til lige omkring 850 millioner i 2018. - Overskuddet for 2018 bliver bedre, end det var sidste år. Vi regner med et tocifret overskud fra 2018. Og målet for 2019 er at øge produktionen, og dermed ramme en omsætning på en milliard ved årets udgang, lyder det fra Morten Simonsen.

Emmelev A/S Hjemsted: Otterup



CVR-nummer: 5444 9712



Regnskabstal for 2017 (Tal for forrige regnskabsår i parentes):



Brutto-fortjeneste/-tab: 44 millioner kr. (46 millioner kr.)



Resultat før skat: 10,5 millioner kr. (10 millioner kr.)



Resultat efter skat: 8 millioner kr. (8 millioner kr.)



Antal ansatte: 35 (34)

Morten Simonsen og Erling Simonsen er sjette generation, der er indehaver af Emmelev. Håbet er, at Erling Simonsens søn vil overtage firmaet. Foto: Nils Svalebøg

Frygter ikke, elbiler tager over På trods af udviklingen mod en grønnere profil er Morten Simonsen og Emmelev også bevidste om, hvilke konsekvenser for eksempel eldrevne køretøjer kan få. I dag er de eldrevne køretøjer ikke noget, der skræmmer den fynske virksomhed væk fra biodieselproduktionen. - Vi har ikke set noget alternativ til fossile brændstoffer til tunge køretøjer endnu, så vi er ikke så bekymrede for fremtiden. Der går mange år, før vi kan mærke konsekvenserne, siger Morten Simonsen og fortsætter: - Vi mener, at det, vi laver nu, skal fortsætte frem til i hvert fald 2030. Hvis vi kigger 10-12 år frem, tror jeg ikke, der sker de store ændringer. Vi håber på, at vi måske kan få den tunge trafik over til at bruge ren biodiesel i stedet for et blandingsprodukt. I dag laves der biodiesel af 25 procent af Emmelevs produktion, mens resten bliver brugt til foderkager samt glycerin til medicinalindustrien. At Emmelev producerer andet end biodiesel, er en af grundene til, at Morten Simonsen ikke er bekymret for fremtiden. - Hvad der skal ske, når den tunge trafik kan køre på el, ved vi ikke. Det eneste vi ved, er, at dyrene skal have noget at spise hver dag, så rapskagerne forsvinder ikke. Den største del af vores produktion vil der være behov for mange år endnu.

Udover den store produktion af biodiesel producerer Emmelev også rapskager, som bliver brugt til foder til dyr. Foto: Nils Svalebøg

Stigende interesse Selvom el i fremtiden måske kommer til at erstatte biodieselen i køretøjer, er der andre interessenter, som kan sikre, at Emmelev bliver ved med at producere biodiesel. - Allerede nu har vi oplevet en stigende interesse fra skibsbranchen, fordi den ikke må udlede så meget svovl, som den gør i dag. Vi ved, at den kigger på at bruge biodiesel som et alternativt brændstof. Udover interessen fra skibsbranchen er Emmelev allerede ved at udvikle restprodukter fra rapsolieproduktionen til fiskefoder. - Ved produktionen af rapsolie kommer der en rest af lecitin ud. Vi vil rense lecitinen for derefter at lave det til råvare fiskefoder. Lecitinen har nemlig en vækstfremmende effekt for fiskene, fortæller Morten Simonsen. Også fra fjernvarmeanlæggenes side er der vist interesse for biodiesel, da flere fjernvarmeanlæg, ifølge Morten Simonsen, har ambitioner om at være fossilfri i 2022. Her kan biodiesel, lavet på raps, være med til at hjælpe fjernvarmeanlæggene med at indfri deres ambitioner.

Selvom interessen for eldrevne køretøjer er steget de seneste år, er det ikke noget, som Morten Simonsen frygter kan skade virksomheden. Foto: Nils Svalebøg

