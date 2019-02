Fynboer vilde med at tjekke pensionen

Ifølge PFA, som har 1,3 millioner kunder, er antallet af fynboer, der er gået digitalt for at tjekke pensionsmidlerne, steget voldsomt fra 2016 til 2018.

Det er tilsyneladende blevet noget af et hit at tjekke sin pensionsordning på nettet.

Større opsparinger

PFA har cirka 70.000 kunder på Fyn, og i 2016 koblede knap 19 procent af dem i 2016 sig på computeren for at holde høje med pensionen. I 2018 var det samme tal steget til godt 29 procent.

Carsten Holdum, som er forbrugerøkonom i PFA, mener, der er flere forklaringer på den store stigning.

- Generelt lever vi længere, så det er blevet vigtigere for os at vide, hvad man har at gøre godt med, når man trækker sig tilbage. Samtidigt er vores pensionsopsparinger vokset og betyder også relativt mere i pensionstiden, og befolkningen har faldende forventninger til folkepensionen og efterlønnen, så der er en generel trend i tiden i retning mod mere individualisering. Det er alt sammen med til at øge interessen omkring pensionen, siger Carsten Holdum.

Samtidigt med, at interessen for pension er steget, har PFA opfordret sine kunder til at logge på ordningen og forberede sig på møder eller for generelt at få et overblik over den samlede økonomi. Udover det har selskabet også bedt flere kunder om at identificere sig - det er sket i kølvandet på fokus på hvidvask og som følge af den nye lov om persondata.