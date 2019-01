Fynboer - lad os vise mod og vilje i 2019

Her på kanten af 2019 er det nærliggende at reflektere over året, der gik, og året, der kommer. Vi fynboers økonomiske udgangspunkt er godt. 2018 har været en god tid med højkonjunktur, og sikre tegn fortæller, at væksten buldrer frem på Fyn.

Et af tegnene er, at antallet af fynske virksomheder, som opfylder kravene til at være med i vækstkonkurrencen EY Entrepreneur of the Year, er vokset med 27 procent i forhold til sidste år - den største stigning i landet sammen med Syd- og Sønderjylland. Et andet godt tegn er, at vi ikke siden 2012 set så mange fynboer i job.

Løfter jeg blikket ud mod horisonten, synes enkelte mørke skyer dog at samle sig. Jeg aner i 2018 et optræk til økonomisk uvejr. Vi oplever stigende globale spændinger og en begyndende handelskrig. Men hvordan og hvornår et økonomisk uvejr eventuelt rammer Danmark og Fyn, ved jeg ikke. Og jeg tror stadig på, at der i 2019 er basis for fortsat fremgang i Fyns økonomi med pæn vækst i beskæftigelsen.

Det er derfor nu - i de gode tider - at fynske virksomheder skal holde momentum. Vi erhvervsledere og kommunale ledere må ikke blive selvtilfredse og slå os til tåls med det, vi allerede har opnået. Vi skal være sultne efter mere og have modet til at gå nye veje. I det hele taget bliver 2019 et år, hvor vi skal udnytte den økonomiske medvind til at tage et servicetjek af os selv. Vi skal turde tage et eftersyn af os som virksomhed, som kommune og som individ.