Fyn investerer i teknologi og unge: Odense-firmaer slået af Aarhus og Aalborg

Virksomhederne på Fyn vil investere i ny teknologi og uddannelse ved at oprette flere lærlinge- og elevpladser. Det viser den årlige undersøgelse blandt små- og mellemstore virksomheder fra revisionsselskabet BDO, som også afslører, at Odense-firmaerne i 2018 tabte til Aarhus og Aalborg.

Resultatet for 2018 viser, at de fynske smv'er, som udgør langt størstedelen af de fynske firmaer, har haft et dårligere år end året før, selv om det fortsat går godt.

Det viser det årlige SMV Barometer fra revisionsselskabet BDO, som igen har taget temperaturen hos virksomheder med op til 250 ansatte i hele landet - de såkaldte smv'er. I alt er 30.000 regnskaber og 1.400 spørgeskemabesvarelser fra BDO's kunder grundlag for den årlige landsdækkende undersøgelse, hvor virksomhedernes vækst, lyst til at investere og ambitioner på uddannelsesområdet er blandt de punkter, som revisionsselskabet har zoomet ind på.

- Men det lykkedes altså for virksomhederne på Fyn at tiltrække arbejdskraft og øge omsætningen i forretningen, men det er også dyrt at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere, så det gør det sværere at tjene penge på bundlinjen, vurderer han.

Smv'erne i Odense, der sidste år kunne fremvise den største fremgang i omsætningen, men til gengæld den laveste vækst i overskuddene, ligger i år nederst på begge målepunkter i provinskonkurrencen mellem de største byer uden for København. Odensevirksomhederne lykkedes nemlig kun med at hæve deres omsætning med i gennemsnit 1,0 procent, mens de på bundlinjen måtte konstatere en decideret nedgang på i gennemsnit 2,8 procent.

Det er da også gældende for udviklingen i hele landet, viser opgørelsen, og på Fyn tror de lokale smv'er da også fortsat på fremtiden, hvilket glæder den fynske revisor. Ikke mindst i konkurrencen med de andre to store provinsbyer.

Odense-virksomheder investerer kraftigt

Både i Odense og på Fyn generelt har virksomhederne fortsat tro på fremtiden og store ambitioner om at udvide deres forretning. 18 procent af smv'erne agter at investere i digitalisering og automatisering i det kommende år, og samtidigt tror virksomhederne så meget på fremtiden, at de også vil øge optaget af lærlinge og studerende.

I Odense især er der høje ambitioner på uddannelsesområdet, hvor 35,7 procent ifølge undersøgelsen har planer om at ansætte nye lærlinge og praktikanter i det kommende år. På landsplan er det tal blot 27,5 procent.

Netop i Odense finder man teknologi og robotvirksomhederne, som er med til at trække udviklingen fremad lokalt. Det slår også igennem i tallene, hvor investeringenslysten i især robotbranchen og teknologivirksomhederne er med til at løfte Odense højere end det øvrige Fyn.

28,3 procent af de små- og mellemstore virksomheder i Odense har ifølge undersøgelsen planer om at investere yderligere i digitalisering og automatisering, så det er ikke blot er udviklingen af automation og robotter, der blomstrer i Odense, men også lysten til at investere i ny teknologi. Dermed slår Odense også landsgennemsnittet for smv'erne, hvor 25,4 procent af de danske virksomheder har en forventning om at investere i ny teknologi og automation i det kommende år.

Det passer ifølge partner Anders Schweitz godt med den udvikling, der har været i Odense med etableringen af robotklyngen især.

- Vi overdriver ikke, når vi betegner klyngen som et Silicon Valley, men tallet vidner også om, at Odense som Fyns hovedstad bestræber sig på at stå forrest for at fremtidssikre de små- og mellemstore virksomheder, siger han.