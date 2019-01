Fusion: Milliardkoncern slår tre it-virksomheder sammen

Tre virksomheder under Torben Østergaard-Nielsens United Shipping and Trading Company er blevet til én.

Familiekoncernen United Shipping and Trading Company er grundlagt og ejet af Torben Østergaard-Nielsen og har hovedsæde i Middelfart. Outforce blev skabt i 2003, da koncernens interne it-afdeling blev omdannet til en selvstændig virksomhed. Samtidig blev både Mindzet og aktiemajoriteten i It-Craft opkøbt i 2016.

- Navnet er opstået, forstår vi består af en række dedikerede units (enheder, red.), som arbejder sammen på kryds og tværs om at levere infrastruktur, specialistviden og nærværende sparring, siger administrerende direktør i Unit It Mark Frihagen.

De tre it-virksomheder Outforce, Mindzet og It-Craft, som er en del af United Shipping and Trading Company, er blevet slået sammen under navnet Unit It.

Mark Frihagen er administrerende direktør i den nye it-sammenlægning Unit It, som hører til Torben Østergaard-Nielsens koncern United Shipping and Trading Company. Pressefoto

Sammenlægger kompetencer

Torben Østergaard-Nielsen fortæller, at sammenlægningen af United Shipping and Trading Companys it-aktiviteter skal sikre, at virksomhedernes fælles kompetencer udnyttes bedre.

- Jeg forventer, det bliver til stor fordel for kunderne, der vil blive mødt af en forenklet struktur pakket ind i den samme gode service som hidtil, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Unit It tæller nu i alt 70 medarbejdere og seks kontorer. Virksomheden har ligeledes hovedkontor i Middelfart, og de øvrige afdelinger ligger i Odense, Aarhus, København, Kolding og Sønderborg.

- Det giver os suveræn fleksibilitet til altid at kunne sammensætte det stærkeste team til opgaven samt skræddersy services, sikre hurtig respons og levere nærværende it-partnerskab, der skaber værdi for kundernes forretning, både nu og i fremtiden. Derfor har vi også lagt ambitiøse planer for vækst gennem øget samarbejde med eksisterende og nye kunder såvel som gennem opkøb, fortæller Mark Frihagen.

United Shipping and Trading Company omsætter årligt for over 65 milliarder kroner.