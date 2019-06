Kun to fynske kommuner har forbedret deres placering på listen i forhold til året før. Middelfart er den højst placerede fynske kommune på listen på en 28.-plads, et gevaldigt hop op fra placeringen som nr. 52 året før og derfor forbi de to store kommuner på Fyn, Odense og Svendborg.

Det seneste år er det gået jævnt tilbage med de fynske kommuners hjælpsomhed og venlighed over for erhvervslivet. Når der måles på parametre som byggesagsbehandling, skatter og afgifter, kommunale investeringer og udlicitering, udbud og en række andre ting, så er det gået jævnt tilbage i syv ud af ti fynske kommuner. Det viser den seneste undersøgelse fra Dansk Byggeri.

De fynske kommuners placering på Dansk Byggeris undersøgelse over erhvervsvenligheden i de 98 danske kommuner. Tallet i parentes er placeringen i undersøgelsen sidste år.28 (52) Middelfart 37 (33) Svendborg 44 (36) Odense 58 (27) Faaborg-Midtfyn 60 (58) Nyborg 62 (23) Nordfyns 64 (76) Assens 80 (63) Langeland 92 (92) Ærø 95 (94) Kerteminde Undersøgelsen bygger på parametre som sagsbehandlingstid for byggesager, skatter og afgift, kommunale investeringer og udlicering af tekniske opgaver, håndtering af erhvervsaffald, udbud samt arbejdsmarked og uddannelse.

Sagsbehandlingen for byggesager i Odense, Svendborg og Faaborg-Midtfyn er over 70 dage. Foto: Nils Svalebøg

Langsom byggesagsbehandling

Behandlingen af byggesager er et særligt fokuspunkt i både denne og lignende undersøgelser. Her står det ikke specielt godt til på Fyn generelt. Odense, Svendborg og Faaborg-Midtfyn har som de eneste i Vestdanmark (sammen med Samsø, red.) en sagsbehandlingstid for byggesager på mindst 70 dage. Især Odense har ellers gennem flere år netop forsøgt at nedbringe tiden, men har nu i forbindelse med aktuelle nedskæringer i By- og Kulturforvaltningen lagt op til, at der skal skæres ned på det område.

Assens, Kerteminde og Langeland har den korteste tid på 15-29 dage, resten ligger mellem 29 og 70 dage.

- På Fyn er byggesagsbehandlingstiden på et år mere end fordoblet i både Faaborg-Midtfyn Kommune og Nordfyns Kommune. Byggesagsbehandlingstiden er blevet 150 procent længere i Faaborg-Midtfyn Kommune (73 dage) og 120 procent længere i Nordfyns Kommune (57 dage), siger Mads P. Gede, regionskonsulent for Dansk Byggeri Fyn.

- Generelt på Fyn er byggesagsbehandlingstiden steget over hele linjen på grund af travlhed, og fordi kommunerne mangler byggesagsbehandlere. De ligger og stjæler hinandens byggefolk, tilføjer han.