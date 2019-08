Fremtidens robotter, digital innovation og EU-muligheder: Få inspiration, netværk og EU-muligheder til disse efterårsevents

Digitalisering, bæredygtighed og konkurrencestærk innovation præger i høj grad EU's kommende store rammeprogrammer Horizon Europe og Digital Europe - og heri også mulighederne for støtte fra EU-puljerne til danske virksomheder med stærke projektidéer.

10. september er der EIT Digital konference i Bruxelles. Her vil talere fra EU-institutionerne og virksomheder debattere, hvordan økosystemer, uddannelse og iværksætteri kan bidrage til at skabe helhed i et digitalt Europa.

Temaet fortsætter til ICT Days i Helsinki 18.-20. september med fokus på, hvordan partnerskaber med EU's forsknings og innovationsprogrammer kan bidrage til målet.

Horizon Europe kommer i centrum til European Research and Innovation Days i Bruxelles 25.-26 september, hvor politikere, forskere og erhvervsfolk kigger på udfordringerne i at levere den næste store omstilling af vores økonomi, samfund og planet for at sikre en bæredygtig fremtid i Europa. Store dele af konferencen streames via Europa-Kommissionens hjemmeside.

Danmark byder også på flere spændende begivenheder. På Hi Tech Industry Scandinavia i Herning 3. oktober får du seks messer i én, med inspiration og indsigt i for eksempel automation, produktionsudstyr og energi.

Herefter går turen til Odense til Erhvervslivets Digitaliseringsmesse (4. oktober), RobotBrag (14. november) og Week of Health and Innovation (WHINN) (19.-21. november).

Til alle disse events kan du snakke med konsulenter fra Det Syddanske EU-Kontor om mulighederne for EU-støtte til dit egen projektidé. Kontakt dem gennem www.southdenmark.be for at aftale nærmere.