Fremstormende it-selskab planlægger nye opkøb

En blanding af opkøb og vokseværk i egne rækker får Netcompany til at svulme op.

It-selskabet Netcompany har ved en kombination af opkøb og vokseværk internt opnået en vækst på næsten 50 procent i 2018. Og selskabet har planer om at erobre mere territorium i 2019.

Det fremgår af selskabets første årsregnskab efter en børsnotering.

I regnskabet kan man læse, at omsætningen i selskabet klatrede over to milliarder kroner i 2018. Forrige år var selskabets omsætning på omkring 1,4 milliarder. Cirka halvdelen af væksten skyldes internt vokseværk.

Nu varsler Netcompany et opkøb af en it-konsulent- og systemudviklingsvirksomhed. Der er ikke sat navn på.

Men opkøbsmålet ligger i Finland, Sverige eller Holland, hvor Netcompany har varslet en ekspansion.

Netcompany og den unavngivne virksomhed har indgået en hensigtserklæring, der giver Netcompany eneret til at forhandle om købet, men det er ikke sikkert, at handlen går igennem.

Hvis købet bliver til virkelighed, forventes det at ske i andet kvartal af 2019.