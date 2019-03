2018 blev det bedste år nogensinde for mediekoncernen Egmont, hvor en række biografhits og fremgang inden for computerspil trak op.

Det viser regnskabet fra selskabet, der ejer Nordisk Film, norsk TV2, forlaget Lindhardt og Ringhof og en række reklamebureauer og e-handelsfirmaer.

Desuden udgiver Egmont mere end 700 magasiner og ugeblade i 30 lande. I Danmark er det blandt andet Her & Nu, Euroman og ALT for damerne.

Egmont øgede i 2018 sin omsætning med omkring 675 millioner kroner til 11,9 milliarder kroner.

Gennem 2018 er det særligt Nordisk Film, der har haft fremgang.

Det skyldes blandt andet en række nye film som "Journal 64", "Lykke-Per" og Anders Matthesens "Ternet Ninja", der trak mange mennesker i biograferne.

Desuden er Nordisk Film vokset inden for spil til computere og konsoller, hvor selskabet ejer seks forskellige virksomheder.

Egmont fortæller, at selskabet inden for de trykte blade har været presset af, at markedet går tilbage.

Til gengæld har Egmont haft bedre resultater i den del af forretningen, som strækker sig ud over de traditionelle medier.

Det gælder en portefølje af reklamebureauer og virksomheder, der sælger alt fra hårvoks til fritidstøj på nettet.

Desuden nævner Egmont en god udvikling for TV2 Norge, der øgede sin markedsandel blandt seerne i 2018 - blandt andet som følge af rettigheder til sport som Premier League.

- Jeg er stolt af det gode indhold, vi har skabt i 2018, og glæder mig over, at vores nye områder har vokset sig store.

- Vi forventer, at vores strategi vil betyde, at væksten fortsætter de kommende år, siger Egmonts koncernchef, Steffen Kragh, i en pressemeddelelse.

Det højere salg har også sikret et større overskud. Når alle regningerne var betalt, lød overskuddet på 606 millioner kroner. Det er en stigning fra 582 millioner kroner året før.