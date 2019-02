Fremgang efter uro: Totalbanken tjener mere

Mens mange andre banker melder om faldende overskud eller stagnation er det lykkedes den lille Totalbanken med hovedsæde i Aarup at få overskuddet til at stige med 19 procent i 2018, der blev det bedste år siden 2007.

Det viser bankens regnskab, der blev offentliggjort torsdag kort før middag.

Overskuddet blev på 43 millioner kroner før skat, hvilket er syv millioner kroner mere end i 2017. Fremgangen skyldes blandt andet et fald i nedskrivninger på dårlige lånere, større kursgevinster på værdipapirer og flere indtægter fra renter og gebyrer.

Indtægterne kommer blandt andet fra nye kunder og flere lån.

- Vi har øget vores udlån med fem procent, hvilket er tilfredsstillende, fordi vi i den samme periode planmæssigt har nedbragt større erhvervsudlån. En del af udlånsvæksten kan tilskrives, at vi i 2018 har oplevet en rekordstor tilgang af nye privatkunder - faktisk næsten otte nye kunder hver eneste åbningsdag i 2018, siger direktør Ivan Sløk ifølge en pressemeddelelse.

Omkostninger til løn og administration er steget ni millioner kroner, og stigningen ventes at fortsætte. Lovgivningen stiller større krav til it-systemerne, og man ansætter flere medarbejdere for at holde fast i væksten.

Bankens bestyrelse forventer, at væksten fortsætter i 2019, men den venter alligevel et lidt lavere resultat på 35-40 millioner kroner før skat.

Totalbanken var i 2018 genstand for et opgør mellem forskellige grupper af aktionærer, da et mindretal ville have banken solgt eller fusioneret med større pengeinstitutter. Dysten udspillede sig blandt andet på flere ekstraordinære generalforsamlinger, hvor mindretallet forhindrede en planlagt kapitaludvidelse men ikke fik flertal for sit forslag om et salg.