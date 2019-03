Freelance giver frihed, men ikke mere tid

At få privatliv og arbejdet til at gå op i en højere enhed er en svær balancegang. For Louise Christensen var freelance-livet vejen til mere frihed og en fleksibel hverdag. Det betyder dog ikke, at der er flere timer i døgnet, siger hun. Vi har givet en freelancer fem spørgsmål om sit arbejde, sådan svarer Luise Christensen:

Hvorfor blev du freelance webdesigner?

- Jeg har altid gerne ville være selvstændig. Min far er det også, så det har jeg altid set op til. Jeg ville også gerne have mere tid til børnene, når de var hjemme. Og da jeg så pludselig stod med en fast kunde, der kunne fylde 1-2 arbejdsdage om ugen, så turde jeg godt tage springet.

Du gik selv i oktober 2018. Hvilke dele af freelancetilværelsen er kommet bag på dig?

- At du skal arbejde så hårdt. Ikke fordi det gør noget, jeg brænder faktisk for det. Men der er markedsføring af mig selv, regnskaber og alt muligt, som jo ikke er fakturérbare timer. Og så har jeg fundet ud af, at jeg ikke får mere tid af at arbejde sådan her, men jeg har fået mere frihed til selv at vælge, hvornår jeg vil være tilstede for familien.

- Det kan godt være, at jeg skal arbejde en lørdag formiddag, hvor der ikke er pres på familien. Tilgengæld kan jeg være tilstede på et andet tidspunkt, hvor det brænder mere på.

Har du opnået de drømme, som du havde til det at være freelancer?

- Alle freelancere har jo et omsætningstal i et regneark, som de sigter efter for at det hele skal gå op. Og jeg har nogle måneder været over det tal, og nogle måneder under. Jeg skal stadig lige vende mig til, at der ikke kommer en fast månedsløn ind.Men min drøm handlede faktisk mere om at kunne skabe værdi for nogen. At arbejde sammen med folk, der lige som mig brænder for det, som de laver. Og den drøm er i særdeleshed gået i opfyldelse.

Så du kan leve af det allerede nu?

- Ja, men webdesign er ikke det eneste jeg bruger min tid på. Jeg har også en webshop der sælger plakater, og jeg hjælper min mand med at lave en webshop. Sådan som jeg ser det, så skal en freelancer i dag få sin indkomst fra flere grene. Og det har jeg det meget fint med.

Vil du anbefale andre at blive freelancere?

- Hvis man har lyst til at leve lidt mere frit, men også lidt mere usikkert, så skal man klart prøve det af. Jeg har det sådan, at det er en succes bare at prøve sig selv af.Og det har i øvrigt aldrig været nemmere. Man kan få samarbejdspartnere i hele verden, jeg selv bruger en programmør i Pakistan, når jeg har brug for en ekstra hånd. Og der er kommet nye dagpengeregler, så man har mulighed for at supplere op.

- Om ikke andet, så vil jeg anbefale at folk prøver at freelance ved siden af deres arbejde. Hvis det går godt er resten at springet til selvstændighed ikke langt.