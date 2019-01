Frederiksen vil bevare kontrol med kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur, herunder el, skal bevares under demokratisk kontrol.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, efter at partiet har meldt ud, at det ikke støtter det planlagte salg af Ørsteds el-net Radius.

- Det kan enten være ved, at det er forbrugerdrevet. Eller ved at vi som stat i hvert fald ejer mere end halvdelen af værdien i selskabet, siger Mette Frederiksen.

Finansminister Kristian Jensen (V) har rettet en skarp kritik mod Socialdemokratiet og kaldt beslutningen "grotesk".

- Bundlinjen er, at nu kan vi ikke sælge Radius. Nu må Ørsted holde fast i Radius og gå ud og låne penge til sin grønne omstilling. Så den grønne omstilling bliver forhindret af Socialdemokratiet, sagde Kristian Jensen søndag.

Ørsted ønskede at sælge eldistributionen fra for at kunne koncentrere sig om havvind. Men selskabet har mandag meldt ud, at planerne er droppet på grund af den manglende politiske opbakning.

Set med Mette Frederiksens øjne er forløbet kørt lige efter bogen.

- Vi træder ud på det helt rigtige tidspunkt. For det ligger som en præmis, at regeringen skulle gå tilbage i forligskredsen, når man begyndte at se, hvad der var for et felt af købere, siger Mette Frederiksen.

S-formanden understreger, at hun ikke er imod et salg af Radius.

- Hvis regeringen gerne vil sikre sig et flertal, kan man sælge til en køber, der lever op til de her vigtige demokratiske principper.

Hun svarer ikke direkte på, hvornår principperne om, at en køber enten skulle være forbrugerejet eller have den danske stat som majoritetsejer, er blevet meldt ud.

- Kravene er i mine øjne en fuldstændig naturlig konsekvens af det, jeg siger på Socialdemokratiets kongres i september. Og vi har haft drøftelser med regeringen undervejs, siger Mette Frederiksen.

I talen på S-kongressen i september nævnte Mette Frederiksen hverken Ørsted eller Radius. Men hun sagde, at "det bliver ikke på min vagt, at vi sælger mere infrastruktur til Goldman Sachs".

Det er en reference til, at det var den daværende S-regering, hvor Mette Frederiksen selv var et centralt medlem, der i 2013 solgte en stor del af Ørsted, der dengang hed Dong, til amerikanske Goldman Sachs.

Selskabet er siden blevet børsnoteret.

Det var tilsyneladende ikke alle investorer, der havde set beslutningen komme. I hvert fald tabte Ørsted fire milliarder i børsværdi mandag.