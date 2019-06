Palle Hansborg-Sørensen var borgmester i Kerteminde Kommune, da beskeden om Lindøs lukning kom i 2009. Inden den officielle udmelding blev der arbejdet på at afbøde katastrofen for de mange værftsarbejdere. - Men det var en svær balance, for det arbejde måtte ikke spænde ben for dem, der kæmpede for at bevare værftet, fortæller Palle Hansborg-Sørensen.

LINDØ: Lærlingeskolen var lukket, og udviklingsafdelingen var en saga blot. Så mange havde set, hvilken vej vinden blæste for Lindø-værftet, og forud for den officielle melding i 2009 om lukningen af værftet var arbejdet på at forme fremtiden for industriområdet derfor gået i gang.

Det fortæller Palle Hansborg-Sørensen, som dengang var socialdemokratisk borgmester i Kerteminde Kommune.

- Meldingen om lukningen kom ikke som en bombe for os, for vi anede, at der var noget i gang, men vi vidste også, at værftets folk var meget engagerede i skibsbygning og ønskede at finde en platform, så de kunne komme videre ad den vej, siger han og fortsætter:

- Som kommune var det lidt af et dilemma for os, for vi skulle selvfølgelig støtte op om de bestræbelser, der blev gjort for at redde værftet, men omvendt var vi også nødt til at forberede os på, hvad der ville ske, hvis værftet lukkede, og hvad vi så skulle gøre med alle de medarbejdere, som kom til at stå uden arbejde.

Forud for meldingen i august 2009 blev der arbejdet i to spor i forhold til at forme fremtiden for Lindø-området.