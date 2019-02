Højteknologiske anlæg og maskiner til vaskeribranchen er i så høj kurs, at Odense-virksomheden Inwatec er gået fra 20 til 46 ansatte - herunder er montageafdelingen tredoblet - på bare to år. Nu skal produktionsområdet fordobles med ny hal i virksomheden, som investerer millioner i udvikling for at fastholde teknologisk forspring.

For et par år siden var der blot tre mand ansat i montagehallen eller værkstedet, som direktør Mads Andresen kalder produktionen hos teknologivirksomheden Inwatec på Hvidkærvej i Odense.

I dag er der tre gange så mange ansatte til at sætte de maskiner og anlæg sammen, som bliver brugt til at sortere snavset og rent vasketøj hos hospitals- og industrivaskerier fra Oslo til USA og Hongkong.

- Vi har så travlt, at vi simpelthen ikke har mere plads. Så sammen med vores udlejer har vi søgt om at få lov til at bygge en ny montagehal, som vi håber kan stå færdigt i efteråret, siger adm. direktør Mads Andresen, som netop har fået ordrer ind på anlæg til New York og Japan og for nyligt leverede et stort anlæg til en kunde i Oslo.

Med den nye hal vil Inwatec fordoble sin nuværende montage på 800 kvadratmeter, og selv om det er udlejer, der står for at bygge de nye kvadratmeter, så bliver der investeret kraftigt i udvikling hos Inwatec, siger direktøren, der er medejer af virksomheden sammen med den internationale koncern Jensen Group og Lars Hansen, der bl.a. også ejer robot- og automationsvirksomheden Egatec A/S i Odense.

- Det vil også give os mulighed for at strømline produktionen mere end vi har i dag, siger han.