Nimara.dk er på blot tre år gået fra to unge mænd i en kælder til webshop med showroom, stort lager og to ansatte. Stram digital markedsføring og smalkost til ejerne har været vejen til succes.

- Det ville vi da gerne prøve af, men vi turde ikke satse hårdt på det i starten. Vi fik lov til at sælge nogle lagervarer, som han havde liggende. Men der gik kun 100 dage, så havde vi solgt det hele og vi turde bestille en hel container stole hos ham. Det var et 150.000 kroner sats. Så vi var meget spændte, siger Rasmus Nielsen.

- Naboen er agent og sælger møbler til Jysk, Ilva og Idemøbler. Han prikkede altid til os, og spurgte om vi ikke skulle sælge møbler i stedet for det småtteri-lort, som vi havde gang i. Vi skulle have en ordentlig omsætning, mente han og lavede sjov med det.

Senere ville de unge mænd gerne sælge noget, som folk kom igen og igen efter. Så de valgte at importere deres eget mærke af fjerbolde hjem. Det blev til webshoppen billigebolde.dk, som stadig kører i dag. Møblerne kom ind i billede nogle år efter. Det var naboen til familiens sommerhus, der fik drengene til at satse større:

- Vi har valgt at forhandle møbler der relativt billige. For hvis en stol koster mere end 1500kr, så vil folk ikke købe dem på nettet. Så vil de ud og se og sidde på den først. Og så skal vi holde udgiften til butiksarealer. Det har vi valgt at skære fra, så vi kan sælge billigere over nettet, siger Rasmus Nielsen.

Som ved alle butikker handler Nimara.dk om at købe møbler billigt hjem og sælge til en bedre pris end konkurrenterne. Specielt møbler er meget prissensitive forklarer Rasmus Nielsen.

- Det stod hurtigt klart for os, at vi blev nødt til at handle store ordrer hjem direkte fra producenterne. Det er for dyrt at have mellemmænd. Hvis vi bare kan sælge 10 kroner billigere end konkurrenterne, så er der mange der giver os ordren, siger han.

Derfor får Nimara.dk nu mange store leveringer direkte fra Kina. Men det var ikke uden betænkeligheder. Specielt venner og familie advarede mod at tage store risici.

- Der var mange som sagde til os, at vi skulle passe på med at handle stort ind i Østen. Men man kan ligeså nemt blive snydt af et dansk firma, som af et kinesisk, efter min mening, siger Rasmus.

Og at være de billigste på markedet er den rigtige strategi, mener Rasmus Nielsen.

Væksten skal fortsætte Det er de to brødres drøm at fortsætte den vækst, som de har oplevet indtil i dag. I år kommer virksomheden ud et tocifret millionbeløb i omsætning, og det må gerne være større næste år:

- Vi har lige ansat to på fuld tid, vi satser alt vi kan på Nimara.dk, og det skal også kunne ses i vores forretning, siger Rasmus.