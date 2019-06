Fossflakes fik fat i sydkoreanske influencers

Agenten gør brug af sydkoreanske influencers, der især er aktive på det sociale medie Instagram. Det er trendsettere, der har et stort publikum, og som man kan aktivere for at fremme sit produkt.

- Jeg har aldrig oplevet, at vi er vokset så hurtigt på et marked, siger Adam Foss, direktør i Fossflakes.

To af de lokale influencers, som Fossflakes inviterede med til festmiddag, hilser her på kronprins Frederik og kronprinsesse Mary på det mondæne hotel The Shilla i Seoul. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Kjoler vakte opsigt

Han besluttede at invitere de fem mest indflydelsesrige influencers med til den royale festmiddag, der for nylig var en del af et stort dansk erhvervsfremstød i Sydkorea. De fem, alle kvinder, vakte opsigt til middagen i deres farverige kjoler, og de delte flittigt fotos fra arrangementet og hyldede Fossflakes' produkter, som i udlandet markedsføres som "Nordic Sleep".

Under erhvervsfremstødet lykkedes det også at få den meget udbredte Hyundai tv-shop til at bringe et live-show med Fossflakes på sydkoreansk tv.

Adam Foss er tilfreds med den opmærksomhed, som hans virksomhed fik skabt på turen. Samtidig peger han på værdien af det netværk, han nåede at opbygge blandt de andre deltagende virksomheder.

- Noget paradoksalt skulle vi tage til Seoul for at udvide vores netværk til danske virksomheder med samme eksportmarkeder, siger han og nævner højttalerproducenten Steinway Lyngdorf.

- De har produktion 500 meter fra os i Skive, tilføjer han.