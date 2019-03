Forsvind ind i en virtuel verden i Kongensgade

Virtual reality er nok stadig et fremmed koncept for mange. Hos Limitless Reality i Kongensgade kan man stifte bekendtskab med det med både øjne, arme og ben.

Nicolaj Mistarz vender blikket mod en enorm blåhval, der svømmer forbi ham og forsvinder i havets dyb. Ved siden af ham står hans ven Morten Jørgensen og rækker ud efter en fluorescerende gople. Fra de to mænds synspunkt er de på opdagelse under havet. Kigger man på dem gennem butiksvinduet fra Kongensgade, ligner det, at Nicolaj Mistarz og Morten Jørgensen svinger armene tilfældigt ud i luften, mens de fastspændt i en stationær gåstol forgæves bevæger benene. De to venner, der er midt i 20'erne, er taget på digitalt eventyr i forretningen Limitless Reality ApS. Her har man siden januar kunnet opleve virtual reality - eller blot VR - på en måde, som for langt de fleste ikke kan lade sig gøre inden for hjemmets fire vægge. Bag både forretningens skranke og koncept står Asbjørn Vohnsen. - Virtual Reality er "det nye", og jeg tror på, at det er kommet for at blive. Der er ikke andre medier, hvor man bliver suget ind på samme måde, siger Asbjørn Vohnsen. Han stiftede selskabet i 2016 sammen med hans ven, Jeppe Zoffman Nielsen. De åbnede den første butik i Århus, og da det viste sig at være en god forretning, åbnede de endnu en i København. Butikken i Odense er altså deres tredje. I alt de to samarbejdspartnere 15 personer ansat i deres virksomhed.

Hvad er virtual reality? Virtual reality - eller VR - er en måde at opleve medier på. Helt grundlæggende handler det om at flytte for eksempel computerskærmen fra bordet til øjnene i form af et headset. Når man spiller spil på computeren, bruger man normalt musen til at kigge rundt med, men med et VR-headset på skal man dreje hovedet for at kigge rundt i spillet. Det giver indlevelse, så det føles som om, at man er inde i spillet og ikke blot ser det på en skærm.Den billigste form for VR er til ens smartphone, hvor man købe udstyr, der kan kobles direkte på telefonen. Så kan man for eksempel se videoer på YouTube, der fungerer med VR. I den dyrere ende er et decideret VR-headset, som man kan koble til ens computer. Som udgangspunkt følger der en form for styringsredskab med, som kan gengive ens hænder i spillet. Det kræver dog et rum med plads, for man skal også sætte stativer op, som kan følge ens bevægelser. Endelig er der den meget dyre VR med trædemøller, som man ser hos Limitless Reality.

Asbjørn Vohnsen (i midten) er iværksætter og har haft fire virksomheder foruden Limitless Reality. Han har dog ingen planer om at rykke videre fra VR lige foreløbigt. Foto: Mathias Banke

Hav og mørke skove Som i en syret drøm skiftes det blå ocean ud med en dyster skov, hvor Morten Jørgensen og Nicolaj Mistarz bliver jagtet af horder af zombier. Det er første gang, at de stifter bekendtskab med virtual reality. - Jeg er på besøg fra Lolland, og så havde vi snakket om, hvad vi skulle lave, fortæller Morten Jørgensen. - Nu har vi hørt så meget om VR i fjernsynet og alle mulige andre steder, så vi tænkte, at det kunne være sjovt at prøve, følger Nicolaj Mistarz op. De har begge erfaring med at spille computerspil. Asbjørn Vohnsen, som aldrig selv har været optaget af at spille, mener dog ikke, at man behøver have spillet før for at have det sjovt med virtual reality. - Det er meget intuitivt. Når du bevæger hovedet eller armene, så bevæger du dig også inde i spillet. Det kan de fleste finde ud af, forklarer han.

De to venner havde bestilt en pakke, hvor de var på sanserejse under havet efterfulgt at to mere actionprægede spil. Foto: Mathias Banke

Dyrt udstyr Det nye spil får sveden til at pible frem på spillernes pander. Hænderne bruger de til at sigte med våbnene, mens deres hoveder snurrer rundt for at spotte de livstruende zombier, og benene løber på stedet. Hele kroppen er i gang. Det kan lade sig gøre, fordi de to venner er spændt fast i en trædemølle, der giver fuld bevægelighed. - De fire opsætninger med trædemøller, vi har her, koster over 100.000 kroner per styk. Så de giver en oplevelse, som man ikke kan få derhjemme, siger Asbjørn Vohnsen. Selvom man ikke behøver en trædemølle for at have det sjovt med VR derhjemme, kræver det alligevel noget af investering. Et VR-headset af typen HTC Vive, som Limitless bruger, koster lige omkring 5.000 kroner. Skal man have en computer, der kan klare VR-mosten, skal man minimum regne med at bruge i omegnen af 8.000 kroner. Til sammenligning koster en times fri leg i Limitless' VR-trædemøller 250 kroner.

Asbjørn Vohnsen hjalp de to kunder i gang og guidede dem gennem spillene, hvis de havde brug for det. Foto: Mathias Banke

Hård gaming Rundt omkring i forretning står borde med drikkekort, der frister med kaffe, kakao og læskedrikke. - En del af vore bookinger er fra større selskaber, hvor ikke alle kan spille VR samtidig. Dem der ikke spiller kan så sidde og lidt at drikke, mens de kigger på deres venner give den gas, lidt ligesom på en karaokebar, forklarer Asbjørn Vohnsen. En iskold cola er da også sin plads, da Morten Jørgensen og Nicolaj Mistarz fjerner headsettene og hopper ud af trædemøllerne. Mens de lader pulsen falde til ro deler de deres tanker om oplevelsen. - Jeg var lidt skeptisk i starten, men da vi kom i gang, var det ret fedt, siger Morten Jørgensen. - Ja, enig. Jeg er overrasket over, hvor gode billedet og lyden var, stemmer Nicolaj Mistarz i. De er stadig røde i hovederne, mens de sidder og tager slurke af deres colaer. - Når spiludvalget er større i fremtiden, skal vi helt sikkert prøve det igen, er de enige om.

Der var højt humør og sved på panden, da Nicolaj Mistarz (ses her) og Morten Jørgensen endelig tog headsettene af. Foto: Mathias Banke

Asbjørn Vohnsen står selv bag skranken i butikken i Kongensgade. Det passer ham godt, for han møder mange glade kunder. Foto: Mathias Banke

Hos Limitless Reality i Kongensgade kan få en spiloplevelse med hele kroppen. Foto: Mathias Banke