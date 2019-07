Forsker fra SDU har fået ny idé: Download og print din egen håndvægt

En ny type håndvægt, der kan justeres helt til 25 gram, er nu på gaden. Hvor kan man købe den, tænker du nok, og svaret er måske en smule usædvanligt. For det kan du nemlig ikke. Men du kan selv printe den. Og opskriften ligger frit tilgængeligt på nettet.

Ideen kommer fra Behnam Liaghat, der har en privat fysioterapiklinik i Svendborg og ved siden af er ph.d.-stipendiat ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi ved SDU.

Som led i sin forskning arbejder han med patienter med skulderproblemer, der er i gang med at genoptræne. Og her er et af redskaberne håndvægte. De håndvægte, man for eksempel bruger i træningscentre, kan imidlertid ikke justeres så præcist, som mange patienter med skulderproblemer har brug for.

Derfor satte han sig for, at udvikle en håndvægt, hvor vægten kan justeres helt ned til 25 gram.

I starten var det blot idéen, at der skulle laves en prototype på håndvægten i en 3D-printer, som er en teknologi, hvor printeren opbygger et objekt lag for lag i et materiale. Men snart fandt han, i samarbejde med Mads Nygård fra SDU's 3D laboratorie "FabLab", ud af, at med det antal håndvægte, han havde brug for, kunne han nøjes med at 3D-printe det hele.