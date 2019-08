Forsker: Virksomheder skal tænke salg på en ny måde

Karina Burgdorff udgiver i efteråret en ph.d.-afhandling om salg. Hun kan konstatere, at salg ikke har udviklet sig i mange år, men der sker rigtig meget for tiden. Salg bliver en mere dynamisk størrelse, hvor sælgere skal ses på mere individuelt og ikke som én stor gruppe, og hvor udvikling af produkter sker sammen med kunderne.

Derfor skal vi væk fra tankegangen om, at én sælger tager sig af den og den kunde, men fokuserer på at håndtere den type af salg, som sælgeren er bedst til, fortæller Karina Burgdorff Jensen.

- I virkeligheden handler det om at være meget mere dynamisk og forstå salg på en måde, hvor vi siger, at virksomhederne skal være i stand til at se deres kunder på en ny måde og forstå, hvad det er for en type af salg, vi skal lave og hvornår.

- Jeg vil godt understrege, at det nye salg er ikke noget, der kommer. Det er her allerede, og det handler ikke kun om, hvordan vi skal sælge, men hvordan vi skal sælge til hvem og hvornår, forklarer hun og uddyber:

Det er ikke alle sælgere, der kan lave alle typer af salg lige godt. Jeg har en fornemmelse af, at sælgere bliver set på som en bunke uden at tænke på, hvor er det lige denne her sælger skal placeres bedst i forhold til de kunder, vi har.

Brug ressourcer bedst muligt

Det handler mere om at finde ud af, hvilken type salg der er brug for over for hvilke kunder og hvornår.

- Kunderne skal ikke altid købe på den samme måde. Hvis de skal købe noget, der er simpelt at anskaffe, gider de ikke en masse lange snakke med en masse sælgere. Hvis de derimod skal købe noget, der har stor betydning for virksomheden, og som er strategisk vigtigt, vil de gerne have mulighed for at indgå i udviklingen af det, siger Karina Burgdorff Jensen.

- Så bruger man de sælgere, der er bedst til den salgsmetode, som de kunder skal have lige nu og her. Det er ikke sådan, at du altid skal sælge til den kunde på den og den måde. Det kommer an på, hvad den kunde køber i dag.

Og det får betydning for organisationen i virksomhederne, forklarer Karina Burgdorff Jensen.

- I stedet for at have en key account manager, som arbejder med én bestemt kunde, vil man have et team omkring kunden, hvor kunden får den person i teamet, der er bedst til den type salg, der er brug for, siger hun og forklarer det med et eksempel fra fodboldens verden.

- Det er lidt som fodboldtræneren, som aldrig ville sætte Kasper Schmeichel i angrebet, for det er spild af ressourcer, hvis vi så skulle have andre til at stå i målet. Vi skal bruge folk der, hvor de er allerbedst.