Fornem eksportpris til Odense-firma

ITW GSE - tidligere Axa Power - har fået Eksportforeningens pris Danish Exporter of the Year. Odense-firmaet valgt blandt flere end 600 virksomheder.

Det tidligere Axa Power, nu ITW GSE, der har adresse på Smedbakken i Næsby, modtog torsdag eksportprisen Danish Exporter of the Year, der uddeles af Eksportforeningen. Prisen uddeles hvert år til en af de mere end 600 virksomheder, som har præsteret markant vækst i eksporten over en årrække, viser en innovativ tilgang til eksport og gør en ekstraordinær indsats for at fremme dansk eksport.

ITW GSE udvikler, producerer og leverer strømforsyninger og air condition-anlæg til at forsyne fly med strøm og frisk luft under deres ophold på landjorden over hele kloden. Siden 1998 har virksomheden haft næsten ubrudt vækst i omsætningen, alene de seneste tre år er omsætningen steget med knap 40 procent.

Samtidig har virksomheden udviklet udstyr, som er meget klimavenligt. Således har Odense-virksomheden som den første i verden udviklet en batteridrevet strømforsyning, som skærer 90 procent af CO2-udledningen og 95 procent af NOx-udledningen sammenlignet med en dieseldrevet enhed.

- ITW har taget endnu et skridt i den bæredygtige retning med den banebrydende strømforsyning. På den måde er virksomheden er stærk repræsentant for danske eksport i udlandet, lød det fra Ulrik Dahl, direktør i Eksportforeningen, da prisen blev overrakt torsdag formiddag hos virksomheden i Næsby.

Poul Elvstrøm, Vice President Global Sales & Marketing, hos ITW takkede for prisen og sagde blandt andet:

- Vi går efter at skabe fans af firmaet, af menneskene og af vore produkter. Vi inviterer kernekunder til fabrikken i Odense, vi besøger dem og bruger tid på at se, hvordan de bruger vores produkter. Vi vælger at kalde vore kunder for vores venner og bruger så tid på at blive bedre venner.

ITW er amerikansk ejet og har produktionsenheder i Odense og Palmetto i Florida i USA.