Forbrugerombudsmand advarer mod netbutik med mystisk bagmand

Kunder lokkes til at indgå abonnement på www.prisamok.nu uden at opdage det, mener Forbrugerombudsmanden.

Forbrugernes vagthund, Forbrugerombudsmanden, advarer onsdag mod at handle på netbutikken www.prisamok.nu.

Netbutikken lokker ifølge forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen kunder til at indgå et abonnement til 399 kroner om måneden, uden at kunderne bliver gjort tilstrækkeligt opmærksom på det.

Netbutikken sælger forskellige produkter i kategorier som "parfume og kosmetik, "computer og elektronik" og "gourmet og køkken".

For at købe på siden skal man oprette en bruger. For at oprette en bruger skal man acceptere salgs- og handelsbetingelserne.

Heri står det med småt (retstavning og kommatering er ikke ændret, red.):

"Det er kun muligt at handle for betalende medlemmer som koster dkk 399 om måneden at være medlem. Abonnementet hæves hver måned, indtil du ikke længere vil være medlem".

Desuden står det på forsiden ifølge Forbrugerombudsmanden med "lille, lysegrå skrift på hvid baggrund, at prisen for prøveperiode vil være 399 kroner per måned".

Christina Toftegaard Nielsen understreger, at butikken leverer de varer, som kunderne bestiller. Det er kun netbutikkens opkrævning af et abonnement, som forbrugerne advares mod.

- Det oplyses ikke på en måde, så det går op for de forbrugere, der handler på siden, siger hun.

- Det vil sige, at forbrugerne får trukket 399 kroner på deres betalingskort, efter at de har handlet på siden, og uden at de er klar over hvorfor.

- Efter vores opfattelse har forbrugerne ikke autoriseret en betaling af et abonnement på 399 kroner om måneden. Derfor har forbrugerne krav på at få tilbageført den betaling fra deres bank og skal selvfølgelig også bede deres bank om at stoppe flere betalinger.

Allerede i oktober sidste år tog Christina Toftegaard Nielsens kontor kontakt til www.prisamok.nu. Men det er ikke lykkes at opklare, hvem der står bag siden.

- Vi har ikke hørt fra virksomheden. Vi er faktisk ikke klar over, hvilken virksomhed der står bag hjemmesiden. Vi har ikke kunnet finde ud af, hvilken selskab der står bag, siger hun.

- Det er muligvis et engelsk selskab. Der er muligvis en dansk stifter bag selskabet. Men vi har hverken kunnet finde cvr-nummer eller adresse på en virksomhed.