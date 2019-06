Forbrugerne risikerer at tabe i den finansielle revolution

Også banker og sparekasser kan meget vel ende som tabere i en tid, hvor tech-giganter som Apple, Amazon, Google og andre er på vej til at tage lunser af deres før så sikre marked. Selv om konkurrencen om kunderne skærpes, er markedet for uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet.

Samtidig er nogle af verdens største teknologivirksomheder i gang med at gnave sig ind på bankerne og sparekassernes marked. Amazon, Google og Apple er blot nogle af de nye konkurrenter, der kommer til at koste danske pengeinstitutter penge, mener Jan Damsgaard.

Ifølge ham har de danske banker og sparekasser gennem et stykke tid været under et massivt pres fra nye konkurrenter. Og med det sidste nye direktiv fra EU får de endnu lettere adgang til pengeinstitutternes allerhelligste inderste, nemlig kundernes konti.

- Selv om vi måske ikke ser det lige nu, vil vi om nogle år erkende, at vi stod midt i en finansiel revolution, siger Jan Damsgaard, professor på Copenhagen Business Schools institut for digitalisering.

Mens mange forbrugere længe har haft et dankort eller et andet kreditkort i tegnedrengen, er apps til betaling først nu begyndt at møve sig ind på deres mobiltelefoner.

PSD2 står for Payments Services Directive 2.De nye regler fra EU skal øge innovationen på betalingsmarkedet, bane vejen for nye betalingsløsninger - gg ikke mindst skal de nye EU-regler give kunder bedre vilkår. PSD2 giver blandt andet kunderne mulighed for at lade andre virksomheder få adgang til deres konti og andre bankoplysninger. Kilde: SDC, Danske Bank mv.

- Mange af de priser for betalinger kan vi som forbruger ikke se umiddelbart. Hvis vi for eksempel svinger et dankort eller kreditkort i butikken, betaler butikken gebyr til banken. Vi betaler ikke noget. Som forbruger kan vi ikke se, vores omkostninger ved den ene eller anden betaling. Men i sidste ende er det jo os, der betaler for det i form af højere priser i butikkerne, siger Vagn Jelsøe.

Og umiddelbart ser Forbrugerrådet Tænk positivt på udviklingen, fordi forbrugerne med PSD2 får en række nye muligheder. I teorien skulle en skærpet konkurrence give forbrugerne og erhvervskunder bedre priser og nye produkter. Men der er bare et vigtigt "men", som kan spænde ben for det hele.

- Jeg er 65 år. Og det meste af mit liv har jeg været vant til, at bankerne havde monopol på alt, hvad der mindede på betalinger, opsparing og lån. På mange områder ser vi et brud på det monopol, siger han.

Hvad koster det?

I et almindeligt marked, hvor du og jeg kan se, hvad vi betaler for, vælger vi - hvis vi opfører os så nogenlunde rationelt - det produkt, der giver os mest værdi for vores hårdt tjente kroner. Men når vi ikke kan se, hvad vi egentlig betaler for at betale på en bestemt måde, vælger vi måske ikke det, der reelt er bedst for vores pengepung.

Som et eksempel peger Vagn Jelsøe på konkurrencen mellem to mobile apps til betalinger, Swipp og MobilePay.

Ifølge ham foretrak de fleste forbrugere at anvende MobilePay fra Danske Bank, fordi de ikke kunne se, hvad der var den billigste af de to. Og det risikerer at ske igen, når for eksempel de store globale spillere som Apple Pay kommer ind på det danske marked, lyder hans pointe.

- Apple Pay er baseret på et internationalt kreditkort, der kommer ind på en chip på forbrugernes iPhones. Og den chip er låst for alle andre betalingsløsninger end lige præcis Apple Pay. Og Apple har en så stor markedsandel på det danske marked, at det bliver uinteressant at udvikle betalingsløsninger, der ikke kan fungere på en iPhone, siger Vagn Jelsøe.