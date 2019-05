For sårbart at have alle opgaver på én mand

Easywagon blev etableret for to år siden, og indtil videre har næsten alle opgaver ligget på skuldrene af én person, men det skal der laves om på. - Der skal bygges et rør af mennesker omkring mig, så der er nogen til at rejse mig op, hvis jeg vælter, forklarer direktør Jack Hansen.

TAULOV: Jack Hansen er nødt til at have et visitkort i A4-størrelse, hvis der skal være plads til alle de roller, han har i virksomheden Easywagon. Direktør er Jack Hansens titel hos Easywagon, men han i praksis er han manden, der laver det meste.

Jack Hansen står for kundemøder i Danmark, han er fabrikschef for produktionen i Stettin i Polen, det er ham, der har kontakt til forhandlere i andre lande, og indtil for nylig har han også taget sig af økonomien.

- Sådan vil det nok være i opbygningen af en virksomhed, siger han.

- Det er typisk for en ny virksomhed, at der i begyndelsen ikke er oceaner af penge til at ansætte nogen til alle opgaver, og så er man nødt til at klare det hele selv. Men vi skal til at have fordelt opgaverne på flere personer, for ellers bliver det for sårbart.

Væksten forløber planmæssigt, og det er med fuld fart fremad. Derfor kan Jack Hansen ikke blive ved med at have så mange roller i virksomheden.

Til at begynde med skal der findes én til at tage over på fabrikken i Polen, hvor Jack Hansen opholder op mod 22 dage om måneden. Men det er ikke lige til at lede en dansk virksomhed i Polen, for det er svært at få polsk arbejdskultur til at rime på dansk kvalitet.