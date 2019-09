For få vil lægge fliser

Nordfyns Brolægning tager til jobmesse for at gøre reklame for brolæggerfaget. Det er nemlig alt for svært at finde lærlinge.

Han er bange for, at unge mennesker får et forkert indtryk af brolæggerfaget, hvis de kun læser om det i diverse uddannelsesguider.

Her beskæftiger han 19 medarbejdere, og opgaverne bliver udført for både private og erhvervskunder.

- Det er derfor, at jeg tager med på Jobmessen. Vi mangler brolæggere i branchen. Der bliver kun uddannet 22 hvert år, og selv om jeg selv har to lærlinge og ikke mangler lige nu, så vil jeg gerne hjælpe de andre brolæggervirksomheder med at gøre opmærksom på faget, for jeg kan også nemt komme til at mangle lærlinge, siger Benny Hansen, der har drevet Nordfyns Brolægning siden 2001.

SØNDERSØ: Man hører ofte, at det er svært for håndværkere at finde en læreplads. Men af en eller anden grund gælder det ikke brolæggerfaget, fortæller Benny Hansen, der er indehaver af Nordfyns Brolægning.

Ken Henrik Reiflin er voksenlærling hos Nordfyns Brolægning. Her er han ved at lægge Odense-klinken i sildeben på Oluf Bagers Plads i Odense. Pressefoto

Arbejde som betalt motion

Men man behøver ikke at frygte for sin fysik som brolægger. Maskiner klarer nu om dage meget af det hårde arbejde.

- Ja, vi går ude i al slags vejr, men i dag har vi mange hjælpemidler, der gør arbejdet mindre hårdt. I dag er det for det meste maskiner, der lægger kantstenene. Det er ikke sådan et slid, som det var engang. Men selvfølgelig bruger man sin krop, men man kan jo se det sådan, at man som brolægger får betaling for at dyrke motion. Det er godt for ens helbred, siger Benny Hansen og griner.

Han understreger, at det er vigtigt at finde tilfredsstillelse i at arbejde med hænderne, når man er brolægger.

- Jeg vil gerne bruge en dag på at fortælle de unge mennesker, at man også kan tjene penge på at være brolægger. Jeg har haft en brolægger, der tjente 300 kroner i timen. Når man kører på akkord, kan man jo selv bestemme, hvad man vil tjene, hvis man gider lave noget. Det tager fire år at blive uddannet, men når man er uddannet, kan man også næsten få job på hvert gadehjørne, siger Benny Jensen.