Folketinget skærper kravene til registreringen af reelle ejere

2. maj 2019 blev lovforslag L205 vedtaget med et bredt fjertal i Folketinget. Vedtagelsen skal sikre, at kapitalselskabers, fondes og foreningers registrering af reelle ejere er korrekt og up-to-date. Selskaber og ejere skal være opmærksomme på de nye regler, da de også indeholder en udvidet adgang til, at selskaber kan sendes til tvangsopløsning.

Tilbage i 2017 trådte de regler i kraft, hvorefter kapitalselskaber (blandt andet A/S, ApS og IVS), fonde og foreninger (herefter samlet benævnt "virksomhed") blev forpligtede til at registrere sine reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Formålet med reglerne var (og er) at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders ejerstruktur, at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering samt at sikre mod misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og skatteunddragelse.

Hvis en virksomhed forsømmer at registrere sine reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen, kan det dels sanktioneres ved, at Erhvervsstyrelsen sender virksomheden til tvangsopløsning via skifteretten, ligesom virksomheden - og ultimativt direktionen - dels kan pålægges bøder.