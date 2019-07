Første underskud: Intersport-uro giver røde tal i Odense-firma

For første gang siden 1975 har fynske OBI Sport fået underskud. Årsagen er, at firmaet har overtaget det nødlidende hovedselskab i Intersport Danmark for at redde kæden, som Odense-virksomheden er en del af.

- Det går bedre end nogensinde, siger Peter Lau Larsen, der ejer selskabet OBI Sport sammen med sin bror og en kompagnon. Det er en lidt overraskende udtalelse på et tidspunkt, hvor Odense-virksomheden har fået sit første underskud nogensinde, og den vidner nok delvist om ejerens store tiltro til fremtiden. OBI Sport begyndte med en butik i det nybyggede Tarup Center i 1975 og ejer i dag 50 sportsbutikker, der alle er tilknyttet Intersport-kæden - nogle af dem er dog med i nogle af under-kæder med andre navne. Dermed spiller virksomheden en stor rolle for den danske del af den frivillige kæde Intersport, og derfor var det også den, der greb ind, da det danske Intersport-kædeselskab havde været i problemer i længere tid. Kædeselskabet blev opkøbt, og i dag er OBI Sport både butiksejer og kædeansvarlig.

OBI Sport begyndte i Tarup Center Tarup Centeret lagde lokaler til landets første butik i det, der senere skulle blive en landsdækkende kæde af sportsforretninger. Indehaver Kurt Larsen slog dørene op i 1975, og selv om navnet er ændret på facaden, så har OBI Sport i mere end 40 år været en del af den danske sportsbranche.Butikken lå og ligger stadig i Tarup Centeret i Odense og var den første butik med Intersport-navnet på facaden. Åbningen blev startskuddet til et sportseventyr, der i dag tæller 50 butikker i landet under forskellige butikskoncepter, der aller er tilknyttet Intersport-organisationen.



Foruden sine butikker under navnet Intersport driver virksomheden også butikker under koncepterne The Athlete's Foot, Colosseum, Sportpoint, Intersport Outlet samt en Sport Direct. Obi Sport driver i dag det danske hovedkontor for Intersport kæden.



Hele Intersport-kæden består af 65 butikker.



Kurt Larsen, der bor i Otterup, er stadig aktiv i den virksomhed, han grundlagde. I dag ejer hans sønner Peter og Jacob Lau Larsen 80 procent af aktierne i virksomheden, mens kompagnonen Thomas Just Rasmussen ejer resten.

Intersport er stadig en frivillig kæde, hvor mange af butikkerne ejes af hver sin indehaver. Men butiksejerne er blevet enige om at køre kæden meget mere stramt, end det er almindeligt for frivillige kæder. Arkivfoto.

Nødvendig investering Den proces er ikke gået let, 19 jyske Intersport-butikker er trådt ud af kæden og over til Sport 24, og det har kostet OBI Sport mange penge at overtage det centrale selskab. Overtagelsen belastede OBI Sport så meget, at det samlede resultat for 2018 blev et minus på 12 millioner kroner før skat, selv om omsætningen voksede pænt med 3,8 procent. I 2017 endte regnskabet med et overskud på fire millioner kroner før skat. Selve driften af butikkerne har dog givet overskud. - Det har været lærerigt at være igennem. Det var en investering i fremtiden, som har været nødvendig for at kunne køre videre, siger Peter Lau Larsen. - Til gengæld har vi, der er tilbage i kæden, besluttet os for en væsentlig anden måde at drive den på. Vi har været enige, og derfor kan vi nu køre tingene på den måde, vi ser som den rigtige. Vi står mere sammen og dermed er vi stærkere, siger han.

OBI Sport A/S Hjemsted Odense SØCVR-nummer: 26 27 39 43



Direktion: Peter Lau Larsen (adm.) og Thomas Just Rasmussen



Bestyrelse: Peter Bedsted (formand), Anne Mette Dyhr, Jørn Uffe Bonnesen, Ulf Christer Kinneson



Regnskabstal 2018: (2017 i parentes)



Omsætning: 446 millioner kroner (430)



Resultat af drift (EBTIDA): 8 millioner kroner (24)



Resultat før skat: -12 millioner kroner (4)



Resultat efter skat: -10 millioner kroner (3)



Egenkapital: 70 millioner kroner (81)



Antal ansatte: 293 (278)

Intersports ledelse slår stærkt på den vigtige kombination af et helt lokalt ejerskab til butikken og så en slagkraftig international organisation bagved. Arkivfoto.

Mere centralt styret Det betyder, at Intersport i dag både satser på en meget tydelig lokal forankring men desuden er væsentlig mere centralt styret, så de lokale butiksejere kan ikke bestemme alt. Fordelen er, at Intersport dermed kan få rigtig gode betingelser, når man afgiver ordrer på vegne af omkring 6000 butikker i 44 lande. Ifølge Peter Lau er den nye form en succes, og det er derfor, han siger, at det går bedre end nogensinde. Sagen har kostet et dyk i Intersports markedsandel, men ifølge direktøren går det så godt med salget, at man i slutningen af 2019 vil have samme omsætning, som før de mange butiksejere måtte forlade kredsen. - Vi har huller i butiksnettet i Jylland, men hvis man udelukkende ser på salgstallene, så ser det fint ud. Butik for butik er salget fem procent større end sidste år, siger Peter Lau Larsen, der bor i Morud.

Sportmaster bløder stort Med 150 butikker af forskellige typer er Intersport-kæden en af de største på det danske marked. Den største konkurrent er Sportmaster, som netop har offentliggjort et underskud på 123 millioner kroner. Resultatet har ført til eftergivelse af 125 millioner kroner i gæld til banken og tilførsel af 35 millioner kroner i ny kapital fra ejeren, kapitalfonden Nordic Capital. Intersports strategi er at satse stærkt på at have de helt rigtige varer og at have dem meget hurtigt - noget som den store internationale tyngde hjælper med til. Til gengæld slår man mindre på at have lave priser. - Vi har dog åbnet nogle Intersport Outlet-butikker, hvor vi tiltrækker nogle af de kunder, som ikke nødvendigvis skal have en bestemt farve eller en bestemt model, og som gerne vil spare nogle penge. Det er et segment, som supermarkederne appellerer meget til, siger Peter Lau Larsen. Han ejer selv 50 butikker, hvoraf der står Intersport på 31 af facaderne. Sidste år åbnede OBI Sport seks nye - blandt andet en Athlete's Foot-butik i Sverige og opgraderede en Intersport-butik i Frederiksberg Centret til en såkaldt International Flagship Store. Det samlede salg i alle Intersport-kædens 65 danske butikker var i 2018 på 1,2 milliarder kroner.