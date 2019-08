Den første fuldstændig eldrevne færge "Ellen" er torsdag morgen sejlet ud fra Søby på Ærø til Als, skriver DR. Færgen er bygget på Søby Værft i samarbejde mellem Ærø Kommune og EU.

Selv om andre færger i Danmark sejler ved hjælp af el, er "Ellen" dog den første, som ikke har en dieselmotor i baghånden. Der er kun batterier.

"Ellen" har taget to år at bygge, og der har været flere problemer med udviklingen undervejs. Men direktør for Søby Værft Roar C. Falkenberg mener, at udviklingen kan give brugbar viden til fremtiden.

- Vi tror på, at el-færger er fremtiden, og vi har en enorm viden nu. Så vi føler os godt rustet til de kommende år og udviklingen af batteridrift på færger, siger han til DR.

Skibsingeniør Hans Otto Kristensen fortæller til DR, at skibet sammenlignet med en helt konventionel færge har en række fordele om sine omgivelser. CO2-udledningen er det halve. Samtidig er partikeludledningen nedbragt til en 30. del.

Erhvervsdirektør i Danske Rederier Jacob Clasen fortæller, at "Ellen" meget vel kan få følgeskab af andre "rene" el-færger i fremtiden.

- På de kommercielle ruter skal forretningen hænge sammen med teknologien. Men vi er nået til en situation, hvor det også hænger sammen forretningsmæssigt, siger han til Ritzau.

- Hver færgerute er unik. Så man bliver nødt til at se det rute for rute. Mange af færgeruterne til de mindre øer er også støttet, så det er også et spørgsmål om vilje.

Han peger på, at den store udfordring ofte ligger på kajen og ikke i færgerne. For at el-drevne færger giver mening, skal de nemlig kunne oplade i havnen. Det kræver, at der er en stærk nok el-forsyning, forklarer han.